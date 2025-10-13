כיכר השבת
"נעצב מציאות בעזה"

שר הביטחון ללוחמי צה"ל: "החטופים חוזרים, הישג זה נישא על כתפיכם"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר איגרת למשרתי צה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים, ומסר כי "ביום שבו מדינת ישראל מקבלת אל זרועותיה בהתרגשות ובציפייה את חטופינו החוזרים משבי חמאס, אנו מביטים בגאווה גדולה על הרגע החשוב הזה וזוכרים היטב: הישג זה נישא על כתפיכם" (צבא)

כ"ץ בעזה (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר איגרת למשרתי בסדיר, בקבע ובמילואים, ומסר כי "ביום שבו מדינת ישראל מקבלת אל זרועותיה בהתרגשות ובציפייה את חטופינו החוזרים משבי חמאס, אנו מביטים בגאווה גדולה על הרגע החשוב הזה וזוכרים היטב: הישג זה נישא על כתפיכם".

לפי , "משימתה של מערכת הביטחון לא תמה ואתגרינו לא הסתיימו: נמשיך לעמוד על המשמר".

כ"ץ הוסיף: "כעת נעצב גם בעזה מציאות בה החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז ממנהרות ומתשתיות הטרור, כשצה"ל יגן על היישובים מתוך עזה עצמה".

איגרת שר הביטחון (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב עם חברי פורום המטה הכללי בחמ"ל השבויים והנעדרים: הרמטכ"ל הביע את הערכתו לכלל גופי צה"ל על ההיערכות והדגיש כי יש להמשיך לשמור על מוכנות ודריכות גבוהה. "המשימה עודנה נמשכת וחובתנו הלאומית והמוסרית לפעול עד להשבת כלל החטופים".

