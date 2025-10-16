מעמד זיכרון קרבי במוצב נחל עוז התקיים הבוקר (חמישי) לציון יום השנתיים לטבח האכזרי של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה.

מעמד הזיכרון התקיים בהשתתפות פורום המטה הכללי לצדה של אלמנתו של מפקד חטיבת הנח"ל לשעבר, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל, יסכה שטיינברג.

בשעה 06:29 עמד פורום המטה הכללי דקת דומייה לזכרם של חללי השבעה באוקטובר, ומלחמת חרבות ברזל.

לאחר מכן, הוצג לפורום סיפור הקרב במחנה נחל עוז על ידי מתחקר הקרב, אלוף-משנה עידו קס.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר בטקס: "ביום הזה, אנחנו מיישירים את מבטינו אל מול הכישלון של השבעה באוקטובר ומביטים קדימה לעתידנו. אנחנו מרכינים ראש בפני האזרחים, המפקדים והלוחמים שחרפו נפשם בגבורה. המחויבות שלנו היא להמשיך וללוות את המשפחות השכולות, הלוחמים, הפצועים בגוף ובנפש, וכן את שורדי השבי.

"בנוסף, לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את אחרון החללים החטופים, זהו צו מוסרי עבורנו".

"מתוך מחויבותינו", הדגיש הרמטכ"ל: "ביצענו תחקירים לקרבות והצגנו אותם לקהילות. אנחנו ממשיכים ללמוד, לבחון ולהטמיע את הלקחים. צה״ל לא יחזור על טעויות העבר".

לדבריו: "בזכות הלחימה העיקשת של כלל המפקדים והלוחמים, הגענו להישגים גדולים שהובילו אותנו למצב הקיים ולעמדה של כוח; אנחנו יושבים בשטחים שולטים שמאפשרים לנו לחזור ללחימה בכל רגע, אם נידרש לכך".

רא"ל זמיר הבהיר: "המערכה עדיין לא הסתיימה - אנו נכונים לעוד אתגרים רבים. מחובתו של צה״ל לצאת מהשנתיים האחרונות לכיוון של צמיחה, התחדשות ותקווה".