אבינתן אור, שהוחזק בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה במשך כשנתיים ושחורר שלשום מפרסם סרטון ראשון בו הוא פונה לחבריו.

"רגע זה מצלם עכשיו?", פתח אבינתן בחיוך את דבריו והוסיף: "אני לא יודע מה זה הטכנולוגיה הזאת".

אבינתן פנה לחבריו: "הייתי בנתק שנתיים, מה קורה חברים יקרים שלי? אני כל כך שמח לראות אתכם. ראיתי אתכם היום למטה דרך הוואן. איזה טירוף? אני כל כך שמח לראות אתכם, ניפגש בקרוב ממש אני מאמין".

שורד השבי התייחס למצבו הבריאותי: "אני בסדר גמור, עייף ותשוש. אבל בקרוב ניפגש ונשלים את הפערים. מת לראות אתכם. שמעתי שעשיתם מלא בשבילי. לא שמעתי עדיין הכול - אבל לאט לאט. אוהב אתכם וניפגש - חג שמח".

כזכור, אמש דווח ב'ישראל היום' כי אור סיפר שבכל תקופת השבי, שנתיים בדיוק, הוא שהה לבדו ולא פגש כל חטופים נוספים. הבידוד היה מוחלט

היה שלב, כך סיפר, שבו ניסה לברוח מהמחבלים. כאמור הניסיון נכשל, והוא הושם בצינוק לאחר מכן. בנוסף קשרו אותו כעונש בשלשלאות של ברזל, כדי שלא יוכל לברוח.

בחדשות 12 דווח כי אבינתן אור חי בתנאים פיזיים ונפשיים קשים. ברוב הזמן הוחזק במתקנים שונים במרכז רצועת עזה.

גם אור, שנחטף יחד עם נועה ארגמני ממסיבת הנובה ברעים, עבר רעב בעזה. הוא הגיע לישראל רזה, אחרי שאיבד כ-30% ממשקל גופו. יחד עם זאת מצבו הבריאותי מוגדר יציב.