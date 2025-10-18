צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף וחיסל בצהריים (שבת) באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה.

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל ניסה לשקם בעזרת כלי הנדסי, תשתיות טרור שהותקפו במהלך מבצע "חיצי צפון", במרחב דונין שבדרום לבנון.

דובר צה"ל מסר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

בתוך כך, בערב שבת, צה״ל תקף וחיסל , באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מחבל נוסף שעסק בניסיון שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ח׳רבת סלם שבדרום לבנון.