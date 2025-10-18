כיכר השבת
צפו בתיעוד: כך חיסל צה"ל מחבל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתית טרור

צה"ל חיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שניסה לשקם תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון | צפו בתיעוד מרגע החיסול (צבא)

רגע החיסול (צילום: דובר צה"ל )

בהובלת פיקוד הצפון, תקף וחיסל בצהריים (שבת) באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור .

במערכת הביטחון הסבירו כי המחבל ניסה לשקם בעזרת כלי הנדסי, תשתיות טרור שהותקפו במהלך מבצע "חיצי צפון", במרחב דונין שבדרום .

דובר צה"ל מסר: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ל. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

בתוך כך, בערב שבת, צה״ל תקף וחיסל , באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מחבל נוסף שעסק בניסיון שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ח׳רבת סלם שבדרום לבנון.

