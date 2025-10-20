כחלק מהסכם הפסקת האש אותו תיווכה ארצות הברית, ובהמשך להנחיית הדרג המדיני כוחות צה״ל בפיקוד הדרום החלו בסימון הקו הצהוב ברצועת עזה במטרה ליצור בהירות טקטית בשטח.

הסימון מתבצע על גבי בטונדה ועליה עמוד מסומן בצבע צהוב בגובה של 3.5 מטרים מהקרקע.

הצבת הבטונדות בשטח תבוצע במרחקים של כ-200 מטרים, בהתאמה לתנאי השטח בין סימון אחד לשני ובתקופה הקרובה תימשך משימת סימון הקו.

מדובר צה"ל נמסר בנושא: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום על הכוחות ולהגן על אזרחי מדינת ישראל".

במקביל, תושבי בעזה מדווחים, כי כוחות של צה"ל הטילו היום כרוזים בבני במזרח חאן יונס שם הייתה אזהרה לתושבים ונכתב: "למען ביטחונכם, עליכם להתרחק מהקו הצהוב ומאזורים שבהם נמצאים כוחות צה"ל. כל מי שיעבור את הקו הזה - מסכן את עצמו".