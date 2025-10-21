הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים היום (שלישי) הערכת מצב מטכ״לית בפיקוד המרכז עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר ומפקדים נוספים במטה הכללי בצה"ל, שב"כ ומג"ב.

לאחר מכן, הרמטכ"ל קיים שיח פתוח עם מפקדי החטיבות באוגדת יהודה ושומרון. הרמטכ״ל הביע את הערכתו כלפי מפקדי החטיבות על פיקודם לאורך המלחמה ובתקופת החגים המורכבת ושיבח את אנשי המילואים שהתייצבו ולחמו לאורך השנתיים האחרונות.

בדבריו אמר הרמטכ"ל: ״בשבוע שעבר ציינו שנתיים למלחמה, ניצלנו הזדמנויות מבצעיות בכלל הגזרות ופעלנו לחיזוק הביטחון והעוצמה של צה״ל ומדינת ישראל. המיקוד והלחימה המשמעותית בגזרת הדרום לא היו מתאפשרים ללא הגנה חזקה בכלל הגזרות. פעולותיכם משמעותיות לאיזון ולחיזוק הביטחון של האזרחים ושימור הקשר מולם".

לדבריו: "אנחנו בתקופת השתנות משמעותית, עלולות להיות בה התפתחויות ועלינו להיות מוכנים לתפניות השונות. יש גורמי טרור שינסו להפריע לתהליכי ייצוב במרחב ועל כן עלינו להיות בדריכות גבוהה עם כוננות מירבית ולפעול באופן יוזם והתקפי למולם".

עוד אמר הרמטכ"ל: "עלינו להקל את העומס על משרתי המילואים. נתגבר את גזרת איו״ש בגדודים סדירים נוספים".

לסיום הוא אמר: "אני מצפה מכם המח״טים, לשקף את תמונת המצב כמו שהיא למעלה ולדעת להיות קשובים למטה כלפי פקודיכם, זה אחד מלקחי השבעה באוקטובר. המערכה לא תמה, עוד נכונו לנו אתגרים רבים בכל הזירות ובזירת יהודה ושומרון בפרט. עלינו לשמר יציבות, להילחם בטרור הפלסטיני, לחזק את ההגנה על היישובים ולהמשיך ליזום פעילות התקפית על מנת לסכל איומים בהתהוותם״.