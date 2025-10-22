משרד ראש הממשלה הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים אריה (זלמן) זלמנוביץ ז״ל ורס״ר (במיל׳) תמיר אדר ז״ל, סגן רבש״ץ וחבר כיתת כוננות, שניהם מקיבוץ ניר עוז כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

בצה"ל ציינו כי על פי המידע והמודיעין, אריה (זלמן) זלמנוביץ ז״ל נחטף, בעודו בחיים, מביתו בקיבוץ ניר עוז, על ידי ארגון הטרור חמאס.

הערכה היא כי זלמן ז״ל נרצח בשבי בתאריך 17/11/23. זלמן ז״ל, בן 85 במותו, הותיר אחריו שני בנים וחמישה נכדים ונכדות. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

באשר לרס״ר (מיל׳) תמיר אדר ז״ל, סגן רבש״ץ וחבר כיתת הכוננות בניר עוז, בצה"ל מסרו כי תמיר "נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. תמיר ז״ל, בן 38 בנופלו, בתאריך 04/01/2024 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הורים, שני אחים ואחות".

יצוין כי סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בהסכם ״דלתות שמיים״ בחודש נובמבר 2023.

יעל, אימו של תמיר, כתבה הבוקר: "בתום 746 ימים תמיר הושב אלינו. תמיר בבית. הכאב על אובדנו עצום, ההקלה על השבתו גדולה. תמיר חופשי להיקבר באדמתו.

"בבוקר זה ליבי כואב ופצוע על הילד המדהים שאיבדתי. מודה על מה שהותיר אחריו ועל מורשתו שעוד תדובר. בבוקר זה ליבי עם עוד 13 משפחות שמחכות ליקירן ואל לנו להשאירן לבד עד שיושב כל אחד מהם לקבורה ראויה ומנוחת עולמים".

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות זלמנוביץ ואדר ושל כל משפחות החטופים החללים.

"הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".