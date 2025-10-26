צה״ל מעדכן הבוקר, כי אתמול תקף וחיסל בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל מחמד אכרם ערביה, מפקד בכוח המיוחד של ׳כוח רדואן׳ בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל קליעה שבדרום לבנון.

בתקופה האחרונה, המחבל קידם נסיונות שיקום יכולות לחימה וסייע בניסיונות שיקום תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

כפי שדווח אמש, במהלך שבת קודש, כוחות של צה"ל חיסלו מפקד בכוח רדואן של חיזבאללה, שניסה לשקם יכולות של ארגון הטרור הלבנוני.

התקיפה קרתה בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, במרחב ג'בשית שבדרום לבנון את המחבל זין אלעאבדין חסין פתוני, מפקד במערך הנ"ט של גדוד ב'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה.

בתקופה האחרונה המחבל עסק בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, פעילותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

ביום שישי דווח, כי לפי דיווחים לבנונים, המחוסל בתקיפה הישראלית ברמת נבטייה בשעות האחרונות, הוא עבאס חסן כרכי – קרוב משפחתו של מפקד חזית הדרום בחיזבאללה, עלי כרכי, שחוסל יחד עם חסן נסראללה בתקיפה הקודמת.

כרכי כונה "המפקד עבאס חסן כרכי" ונחשב לדמות בעלת מעמד משמעותי במערך הארגון בדרום לבנון.

ההערכות הן כי כרכי עסק בתקופה האחרונה בשיקום תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה, שנפגעו קשות בסבב התקיפות האחרון. בישראל לא התייחסו רשמית לתקיפה, אך גורמים ביטחוניים זרים מעריכים כי מדובר בהמשך למאמץ ממוקד נגד גורמי הפיקוד הבכירים בארגון.