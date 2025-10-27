לראשונה מזה שנתיים: יוסר המצב המיוחד בעורף בדרום הארץ

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (שני) את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף, הקיים בדרום הארץ ושנמצא בתוקף עד מחר, יום שלישי ה-28 באוקטובר. לפיכך, ולראשונה מאז ה-7 באוקטובר, לא יהיה מצב מיוחד בעורף ישראל. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל ממחר.
שר הביטחון כתב: "החלטתי לאמץ את המלצת צה"ל ולהסיר לראשונה מאז ה־7 באוקטובר את המצב המיוחד בעורף".
לדבר השר, "ההחלטה משקפת את המציאות הביטחונית החדשה בדרום הארץ שהושגה הודות לפעילותם הנחושה והעוצמתית לאורך השנתיים האחרונות של לוחמינו הגיבורים מול ארגון הטרור חמאס".
עוד כתב כי "לצד השבת כל החללים החטופים, אנחנו מחויבים לחלוטין למימוש כל יעדי המלחמה שהוגדרו - ובראשם פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. נמשיך לפעול בעוצמה ובאחריות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל בכל גבולותיה".
