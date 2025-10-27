לראשונה מזה שנתיים: יוסר המצב המיוחד בעורף בדרום הארץ

השר כ"ץ ( צילום: תקשורת שר הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (שני) את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף, הקיים בדרום הארץ ושנמצא בתוקף עד מחר, יום שלישי ה-28 באוקטובר. לפיכך, ולראשונה מאז ה-7 באוקטובר, לא יהיה מצב מיוחד בעורף ישראל. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל ממחר.