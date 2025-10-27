כיכר השבת
בהוראת שר הביטחון

לראשונה מזה שנתיים: יוסר המצב המיוחד בעורף בדרום הארץ

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף באזור הדרום, לראשונה מאז 7 באוקטובר 2023 | המצב המיוחד יוסר באופן רשמי החל ממחר, 28 באוקטובר (צבא)

השר כ"ץ (צילום: תקשורת שר הביטחון)

שר הביטחון אישר היום (שני) את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף, הקיים בדרום הארץ ושנמצא בתוקף עד מחר, יום שלישי ה-28 באוקטובר. לפיכך, ולראשונה מאז ה-7 באוקטובר, לא יהיה מצב מיוחד בעורף ישראל. ההחלטה תיכנס לתוקפה החל ממחר.

שר הביטחון כתב: "החלטתי לאמץ את המלצת צה"ל ולהסיר לראשונה מאז ה־7 באוקטובר את המצב המיוחד בעורף".

לדבר השר, "ההחלטה משקפת את המציאות הביטחונית החדשה בדרום הארץ שהושגה הודות לפעילותם הנחושה והעוצמתית לאורך השנתיים האחרונות של לוחמינו הגיבורים מול ארגון הטרור חמאס".

עוד כתב כי "לצד השבת כל החללים החטופים, אנחנו מחויבים לחלוטין למימוש כל יעדי המלחמה שהוגדרו - ובראשם פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. נמשיך לפעול בעוצמה ובאחריות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל בכל גבולותיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר