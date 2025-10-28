כיכר השבת
הפרה חמורה של ההבנות

דיווח מדאיג: זה מה שחיזבאללה הצליח להבריח בחודשים האחרונים

במהלך הפגישות שקיימו בכירי מערכת הביטחון עם בכירי הממשל האמריקני הם עדכנו אותם כי חיזבאללה הבריח מאות רקטות מסוריה ללבנון וביקשו אישור להמשיך לתקוף שם (חדשות)

יירוט רקטות ששוגרו מלבנון | ארכיון (צילום: Ayal Margolin/Flash90)

ארגון הטרור הצליח בחודשים האחרונים להבריח לתוך מאות רקטות קצרות-טווח, כך חשף סולימאן מסוואדה במהדורה המרכזית של 'כאן חדשות'.

הברחת הרקטות ללבנון נעשתה דרך ובישראל, כך לפי הדיווח, עדכנו את בכירי הממשל האמריקני שביקרו השבוע בירושלים בדבר ההברחות.

במהלך הפגישות שנערכו בימים האחרונים בין בכירי מערכת הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו עם המשלחת האמריקנית, ישראל הדגישה כי הברחת הרקטות ללבנון מהווה הפרה בוטה של ההבנות שהביאו להפסקת האש.

ישראל ביקשה אישור מהאמריקנים להמשיך לתקוף בלבנון בקרוב, לאור ההפרה החמורה.

לפי הדיווח של סולימאן מסוואדה, חלק מהרקטות שהוברחו כבר הותקפו על-ידי ישראל - אך לא כל הרקטות, שחלקן כבר פוזרו ברחבי לבנון.

מפקד מרכז האש בפיקוד הצפון אמר בתחילת השבוע כי צה"ל נערך למספר ימי קרב בצפון, במסגרת המאמץ לעצור את תהליך השיקום של חיזבאללה שמפר את הפסקת האש. לדבריו, "חיזבאללה מנסה להשתקם. נעצור אותו בכול מחיר, גם של ימי קרב", אמר. 

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הקצין הבכיר אמר כי "הערפל של חצי הצפון שקע, איראן נחושה לשקם את חיזבאללה וגם אנחנו נערכים לימי קרב".

לדבריו, "חיזבאללה לא ויתר על הרעיון של להיות צבא הטרור החזק ביותר באזור. הוא פועל לזה. האבק שקע מהמלחמה, ההלם ממבצע 'חצי הצפון' יצא והוא חוזר לעבוד. והדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו פועלים נגד זה. לא יהיה יותר את המשוואות שתוקפים פה, תוקפים שם. לא. הוא לא יפעיל כוח נגד ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר