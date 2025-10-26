בדרך למלחמה בצפון? האזהרה של הקצין הבכיר: "נערכים לימי קרב"

ברקע גל החיסולים ותקיפות של ישראל בדרום לבנון, מפקד מרכז האש בפיקוד הצפון אמר הערב (ראשון) כי צה"ל נערך למספר ימי קרב בצפון, במסגרת המאמץ לעצור את תהליך השיקום של חיזבאללה שמפר את הפסקת האש. לדבריו, "חיזבאללה מנסה להשתקם. נעצור אותו בכול מחיר, גם של ימי קרב", אמר.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הקצין הבכיר אמר כי "הערפל של חצי הצפון שקע, איראן נחושה לשקם את חיזבאללה וגם אנחנו נערכים לימי קרב".

לדבריו, "חיזבאללה לא ויתר על הרעיון של להיות צבא הטרור החזק ביותר באזור. הוא פועל לזה. האבק שקע מהמלחמה, ההלם ממבצע 'חצי הצפון' יצא והוא חוזר לעבוד. והדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו פועלים נגד זה. לא יהיה יותר את המשוואות שתוקפים פה, תוקפים שם. לא. הוא לא יפעיל כוח נגד ישראל".

מוקדם יותר היום הודיע צה"ל כי חיל האוויר חיסל את המחבל עלי חסין אלמוסוי, מבריח אמצעי לחימה בחיזבאללה, באזור אל-בקאע שבעומק לבנון.

לפי דובר צה"ל, אלמוסוי פעל כסוחר ומבריח אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור, ובמסגרת תפקידו עסק ברכש והעברות אמצעי לחימה מסוריה ללבנון, והיה גורם משמעותי בהתעצמות ושיקום חיזבאללה.

כמו כן, חיסל חיל האוויר את המחבל עבד מחמוד אלסיד, באזור א-נאקורה שבדרום לבנון, שלפי הצבא שימש כנציג המקומי של חיזבאללה באזור אל-ביאצ'ה שבדרום המדינה, והיה אחראי על הקישור בין ארגון הטרור לתושבי הסביבה בנושאים כלכליים וצבאיים.