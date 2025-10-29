כיכר השבת
שר הביטחון אוסר על הצלב האדום לבקר מחבלים בכלא: "חשש לפגיעה בביטחון"

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו האוסר את ביקורי נציגי הצלב האדום בבתי הכלא אצל מחבלים - כולל נוח'בות | השר כ"ץ: "חוות הדעת שהוצגו בפניי מעידות ללא ספק כי הדבר יהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה" (חדשות)

שר הביטחון ישראל כ"ץ (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שר הביטחון חתם כעת (רביעי) על צו האוסר ביקורים של נציגי ארגון הצלב האדום הבין־לאומי אצל כלואים המוחזקים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.

הצו נחתם בהתאם לסמכות השר לפי תקנה 12(א)(2)(ב) לתקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, על בסיס חוות דעת מקצועית של שירות הביטחון הכללי, ולאחר ששוכנע כי קיום ביקורים אלה יסכן את ביטחון המדינה.

בהתאם לצו, הביקורים ייאסרו ביחס לאלפי כלואים ששמותיהם מופיעים ברשימה החסויה המצורפת לצו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "חוות הדעת שהוצגו בפניי מעידות ללא כל ספק כי ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים בבתי הכלא יפגעו פגיעה חמורה בביטחון המדינה. ביטחונה של המדינה ושל אזרחינו קודמים לכל".

