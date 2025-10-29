הפרשן הוותיק לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, התייחס הערב (רביעי) במהדורה המרכזית בערוץ I24NEWS להפרת הפסקת האש מצד חמאס ולתגובה הישראלית לכך. הוא הזהיר כי ישראל עלולה לשלם מחיר כבד אם המתכונת הנוכחית תמשך.

"אנחנו בעצם חוזרים להפסקת אש כשהייתה הפרה מצד חמאס", הוא אומר. "יש פה דינמיקה חדשה של הפרות ההסכם מצד חמאס. הוא לומד אותנו. הוא מבין שכשהוא צולף על חייל צה"ל, ישראל תוקפת כביכול בעוז ובעוצמה, אבל יש מטרייה אמריקנית שתמנע מהמציאות הזו להתלקח ולפוצץ את ההסכם".

לדבריו, "זאת אומרת שהאמריקנים מוכיחים לנו פה שההסכם חזק יותר ממחיר הדמים שנאחנו נשלם, ווזה בעייתי מאוד. חמאס לומד את זה עכשיו וימשיך ליישם את הדינאמיקה הזו".

עוד הוסיף: "שקט ברצועת עזה לא יהיה. סביר להניח. בין אם נקרא לזה ארגונים סוררים או לא. מה שכן מתפתחת פה דינאמיקה חמורה ומסוכנת לישראל.

"אנחנו על הקווים, בכלים הצבאיים, החילים מבינים שיש הפסקת אש, והנה מגיע RPG או צלף מאנשהו (והורג לוחמים. י"ט) וזה בעיה.

"חמאס הבין נוכח התגובות של ישראל ששווה לו ושהוא יכול לתחזק ככה, ובעיקר למשוך זמן ולהתחמש. ולכן אנחנו בסוג של בעיה, ועד שהאמריקנים לא ישנו את הגישה אנחנו יכולים להפסיד באופן יישום ההסכם בימים הקרובים".