בצעד מדיני חריג, האמריקנים הציבו לחמאס אולטימטום והורו להם להתפנות מהאזור בשליטת צה"ל ברצועה. אלא שבפועל אף איש חמאס לא נענה עד כה להצעה להתפנות.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, בכיר אמריקני אמר הערב (חמישי) כי אמש נמסר לחמאס, באמצעות מצרים וקטאר, כי יש להם 24 שעות לפנות את אנשיהם מהאזור שמאחורי הקו הצהוב שנמצא בשליטת צה"ל. חלון הזמן הזה פג בשעה 20:00.

לפי הבכיר, מאותו רגע ישראל תאכוף את הפסקת האש ותפעל נגד מטרות חמאס שנמצאות בשטח שבשליטת צה"ל. ההנחיה הזו ניתנה באישור ארצות הברית, מצרים וקטאר.

במקביל, על פי הדיווח, בכיר בצה"ל אמר כי יש מחבלים בתת קרקע בצד של הקו הצהוב שבשליטת צה"ל - הן בחאן יונס והן ברפיח. "מדובר ב'כיסים' שלא טוהרו" ציין.

לדבריו, "אנחנו עובדים על טיהור יסודי ושיטתי של המרחבים האלו. ככל שאנחנו מהדקים האחיזה ומתקרבים אליהם הם יוצאים מפירים של מנהרות ומפגעים בכוחותינו, מה שגורר תגובה אינטנסיבית מצידנו".

על פי הדיווח, הבכיר בצה"ל אמר כי מטרת האולטימטום האמריקני הייתה "לדחוק בחמאס ולאפשר להם לעבור לצד השני של הקו הצהוב ללא חיכוך שיפריע להמשך יישום ההסכם ותכנון השלב הבא". אך לדבריו "אף איש חמאס לא נענה עד כה להצעה להתפנות".