יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, ביקר בסוף השבוע בישראל כאורחו הרשמי של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, כך פורסם הערב (שבת).

בביקורו בישראל, קיימו הגנרל והרמטכ״ל הערכת מצב משותפת ‏במסגרתה דנו באתגרים האזוריים, בעיקרם בכל הנוגע לתמונת המצב ברצועת עזה והאתגרים העתידיים בזירות הקרובות והרחוקות.

בהודעת הרמטכ"ל נאמר כי "צה״ל רואה חשיבות רבה לקשר עם צבא ארצות הברית וימשיך לפעול על מנת לחזק את שיתוף הפעולה בין הצבאות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר "נפגשתי היום עם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין. שוחחנו על שיתוף הפעולה האסטרטגי והמבצעי ההדוק בין צה"ל לצבא ארה"ב – שותפות שמעצבת את המציאות החדשה במזרח התיכון".

כץ אף הוסיף "דנו באתגרים בזירות הקרובות והרחוקות, בראשם רצועת עזה – ובמחויבותנו לשחרור כל החטופים, לפירוז עזה ולפירוק חמאס מנשקו. תודה לך גנרל קיין על המחויבות שלך לביטחון ישראל".