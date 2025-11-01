כיכר השבת
"חשיבות רבה לקשר"

בסוף השבוע: יושב ראש המטות המשולבים האמריקאי ביקר בישראל "דנו על המצב ברצועה"

יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגיע לביק בישראל, בסוף השבוע האחרון | "דנו באתגרים בזירות הקרובות והרחוקות, בראשם רצועת עזה" (צבא)

ביקור הרמטכ"ל האמריקאי בישראל (צילום: דובר צה"ל )

יושב ראש המטות המשולבים של צבא , הגנרל דן קיין, ביקר בסוף השבוע בישראל כאורחו הרשמי של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, כך פורסם הערב (שבת).

בביקורו בישראל, קיימו הגנרל והרמטכ״ל הערכת מצב משותפת ‏במסגרתה דנו באתגרים האזוריים, בעיקרם בכל הנוגע לתמונת המצב ב והאתגרים העתידיים בזירות הקרובות והרחוקות.

בהודעת הרמטכ"ל נאמר כי "צה״ל רואה חשיבות רבה לקשר עם צבא ארצות הברית וימשיך לפעול על מנת לחזק את שיתוף הפעולה בין הצבאות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר "נפגשתי היום עם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין. שוחחנו על שיתוף הפעולה האסטרטגי והמבצעי ההדוק בין צה"ל לצבא ארה"ב – שותפות שמעצבת את המציאות החדשה במזרח התיכון".

כץ אף הוסיף "דנו באתגרים בזירות הקרובות והרחוקות, בראשם רצועת עזה – ובמחויבותנו לשחרור כל החטופים, לפירוז עזה ולפירוק חמאס מנשקו. תודה לך גנרל קיין על המחויבות שלך לביטחון ישראל".

ביקור הרמטכ"ל האמריקאי בישראל (צילום: דובר צה"ל)
ביקור הרמטכ"ל האמריקאי בישראל (צילום: דובר צה"ל)
ביקור הרמטכ"ל האמריקאי בישראל (צילום: אריאל חרמוני - משרד הביטחון)

