אחראי הסיוע הלוגיסטי חוסל

חוסלו ארבעה מחבלים מכוח רדואן של חיזבאללה | צפו בג'יפ הבוער

צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה | חוסל אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (צבא)

הג'יפ הבוער לאחר החיסול (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף אמש (שבת) וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור בדרום לבנון.

המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.

כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה.

דובר צה"ל מדגיש כי "פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

