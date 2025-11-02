חוסלו ארבעה מחבלים מכוח רדואן של חיזבאללה | צפו בג'יפ הבוער

צה"ל תקף אמש (שבת) וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.

כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה.

דובר צה"ל מדגיש כי "פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".