צה"ל החל באיסוף כלי רכב מתוצרת סין שהוקצו לקצינים, בהוראה ישירה של הרמטכ"ל. החלטה זו, המהווה הידוק משמעותי במדיניות הביטחון, נובעת מהערכה ביטחונית לפיה רכבים סיניים מסוימים מציבים סיכון ממשי של ריגול או דליפת מידע רגיש דרך המערכות המובנות שלהם.

גורמי ביטחון מסבירים כי החשש נובע מכך שחלק מכלי הרכב הסיניים מצוידים במערכות הכוללות מצלמות, מיקרופונים, חיישנים וטכנולוגיות קישוריות. אלה מסוגלים לשדר נתונים לשרתים חיצוניים, לעיתים ללא שליטה של המשתמש או אפילו היבואן המקומי.

כפי שפורסם ב"ישראל היום" הבעיה חורגת מעבר למצלמות ומיקרופונים, וכי כל רכב "חכם" הוא במהותו "מחשב על גלגלים". מחשב זה פועל באמצעות מערכת הפעלה סגורה וחיבורים אלחוטיים, המסוגלים לאסוף מודיעין בסמוך למתקנים רגישים. כבר קודם לכן, נאסרה כניסת רכבים סיניים לבסיסים צבאיים עקב חששות אלה.

המהלך נוגע לכ-700 כלי רכב בסך הכל, שרובם המכריע הם מדגם CHERY. רכבים אלה הוקצו לקצינים בעלי משפחות גדולות, היות שהם רכבי שבעה נוסעים.

המגבלות הורחבו באופן מפתיע מעבר לרכבים מתוצרת סין בלבד: בבסיסים רגישים, כמו בסיס יחידת התקשוב (C4I) בצריפין, האיסור הורחב וכלל כלל כלי הרכב החשמליים (EVs). בעלי כלי רכב אלה נדרשים לחנות באזורים ייעודיים ומרוחקים ממתקני המפתח שבבסיס.

החלטת צה"ל משתלבת במגמה גלובלית, כאשר גם ארצות הברית ובריטניה הטילו איסורים דומים על כלי רכב סיניים בקרבת אזורים רגישים מבחינה ביטחונית. גורם בכיר המכיר את הנושא ציין כי הצעד קשור גם ליחסי ישראל עם וושינגטון, על רקע העימות הכלכלי המתמשך בין ארה"ב לסין. דובר צה"ל מסר כי אין בכוונתו למסור תגובה בנושא.