חמאס מודיע: נמסור הערב בשעה 20:00 שלוש גופות חללים חטופים

ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסור היום שלוש גופות של חטופים בשעה 20:00 כוחות צה"ל נערכים לקליטתם.

ההודעה של חמאס מגיעה לאחר שהודיע מוקדם יותר כי "בתום חיפושים" איתר את גופותיהם של שלושה ישראלים, בהם גם חייל צה"ל אחד ששמו לא הותר לפרסום.

מוקדם יותר היום (ראשון) דווח ברשת אל ג'זירה כי חמאס פנה למתווכות בבקשה מישראל לאפשר מעבר בטוח לכמאתיים מחבלים שנתקעו מאחורי הקו הצהוב, בו שולטים חיילי צה"ל.

המשמעות למעשה היא שחמאס דורש מישראל מעין "חנינה" לאותם מחבלים ש"נתקעו" מאחורי קו החזית באזורים שצה"ל החשיב כמטוהרים, בבקשה לאפשר להם מעבר דרך מסדרונות מסודרים ומתואמים מראש עם ישראל.

באופן לא מפתיע, המתווכות הערביות נענו לבקשת חמאס ופועלות כעת מול ישראל כדי שזו תאפשר למרצחי חמאס לעבור בחזרה אל האזור הלא-מפורז ללא פגע.

לפי הדיווח, ישראל סירבה לבקשת המתווכות לאפשר להם מעבר. לא ברור בשלב זה מהי עמדתה של ארה"ב בנושא.

בישראל טוענים כי קיים קשר בין הדרישה של חמאס להעניק חנינה למחבלים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון, לבין ה"דיווח" של ארגון הטרור על מציאת שלוש גופות של חטופים, בהם חטוף מוכר שהוזכר בשמו על ידי ארגון הטרור.

לפי אותם פרשנים, חמאס מנסה למעשה לסחוט את ישראל להסכים לאפשר מעבר בטוח למאתיים האסירים, בתמורה לשלוש הגופות.