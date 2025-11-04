משרד ראש הממשלה מסר לפני שעה קלה כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ארון של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.

כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שיידרש.

מוקדם יותר הודיעו גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, כי ימסרו חלל חטוף לישראל בשעה 20:00 בערב. ההודעה מגיעה אחרי שבארגון הטרור הודיעו מוקדם יותר כי איתרו חלל חטוף בשג'אעיה, בצד הישראלי של הקו הצהוב.

במקביל, הערב דווח בחדשות 12 כי ישנה הבנה בישראל שעם עבודה מאומצת ובשיתוף פעולה בשטח עם חמאס ועם גורמים נוספים לאורך זמן, יהיה אפשר להחזיר את כל החללים החטופים הביתה.

זה מה שאיתרו הכוחות בתוך הקו הצהוב | תיעוד בצבע ממבצע ההשמדה יוסי נכטיגל | 19:02

על פי הדיווח, בישראל יודעים להצביע על מיקומים של לפחות ארבעה חללים חטופים נוספים - אבל גם את שלושת החללים החטופים הנוספים, על פי שלושה מקורות ביטחוניים שונים, אפשר יהיה להשיב הביתה. אך זה עלול לקחת זמן.

ביום ראשון הושבו לישראל החטופים החללים אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, אחרי עיכובים רבים והפרת הפסקה האש בידי חמאס.

עד כה הושבו גופותיהם של גיא אילוז ז"ל, ביפין ג'ושי ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל, סרן דניאל פרץ ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל, ענבר הימן ז"ל, רס"ם מחמד אלאטרש ז״ל, אליהו מרגלית ז"ל, רונן אנגל ז"ל, טל חיימי ז"ל, אריה זלמנוביץ' ז"ל, תמיר אדר ז"ל, סהר ברוך ז"ל ועמירם קופר ז"ל.