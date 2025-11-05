חברת "שילד בינה מלאכותית" שממוקמת במדינת קליפורניה חשפה השבוע כלי טיס קרבי חדש ופורץ דרך, שמבטיח לשנות את פני הלחימה האווירית. המטוס, המכונה "אקס-בט" (X-BAT), הוא כלי טיס בלתי מאויש המסוגל לבצע המראה ונחיתה אנכית.

ה"אקס-בט" תוכנן במיוחד לפעולות ימיות ולחימה בסביבות מאותגרות. היתרון המרכזי שלו הוא היכולת לספק יכולת לחימה משמעותית מבלי להיות תלוי כלל במסלולי המראה מוכנים.

ליבו האוטונומי של המטוס הוא תוכנת הבינה המלאכותית "הייבמיינד" של החברה. זוהי אותה מערכת "טייס AI" מוכחת קרב ששימשה בעבר לשלוט במטוס הניסיוני "אקס-62א' ויסטה" (F-16 שעבר שינוי). במהלך ניסוי פורץ דרך שנערך בשנה שעברה, הטיסה תוכנת ה"הייבמיינד" את המטוס האוטונומי ואף ניהלה קרב אוויר מול מטוס מאויש.

עם "הייבמיינד" כ"מוח" שלו, ה"אקס-בט" יוכל לחדור מרחב אווירי מאותגר, לבצע תמרונים אוטונומיים ולבצע טקטיקות שיתופיות לצד מטוסים מאוישים, וזאת ללא צורך בתקשורת קבועה. הוא יכול לשמש כ"כנף רחפנית" או כלי אוטונומי עצמאי.

היכולת הזו מאפשרת למטוס לפעול במגוון תפקידים רחב, הכולל תקיפה, לוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין.

השילוב של יכולת המראה ונחיתה אנכית יחד עם טווח פעולה העולה על 2,000 מייל ימי (כשהוא חמוש במלואו) הופך את ה"אקס-בט" לנכס אסטרטגי. הוא יכול לצאת למשימות מאוניות, מאיים נידחים או מאתרים מאולתרים, ללא תלות בנושאות מטוסים או במסלולי בטון.

אחד המאפיינים המהפכניים ביותר של ה"אקס-בט" הוא עלותו. אף שהחברה לא פרסמה נתונים מדויקים, היא הצהירה כי עלויות הרכישה והתחזוקה של המטוס יהיו זולות בהרבה ממטוסי קרב מהדור החמישי.

עלות זו משתלבת עם החזון של חיל האוויר האמריקאי ליצור "מסה במחיר סביר" – הרחבת יכולת ביצוע המשימות מבלי לפרוץ את מגבלות התקציב. ה"אקס-בט" מוגדר ככלי שהצבא יכול להרשות לעצמו לאבד מטוס במשימה מבלי שייגרם נזק תקציבי משמעותי.

ה"אקס-בט" הוא גם קומפקטי; לפי החברה, ניתן להכניס עד שלושה מטוסים כאלה בשטח שנדרש למטוס קרב או מסוק קלאסי אחד. גורם בכיר בחברה, ארמור האריס, הגדיר את ה"אקס-בט" כ"מהפכה בכוח האווירי".