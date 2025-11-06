כיכר השבת
פירוק חיזבאללה מנשקו

המתיחות הדרמטית בצפון: מערכת הביטחון בגל תקיפות נרחב 

במערכת הביטחון השלימו גל תקיפות לעבר תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳ בדרום לבנון | "הימצאותם של תשתיות טרור היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האיזור" (צבא)

התקיפה בלבנון (צילום: דובר צה"ל )

האם אנחנו בדרך למערה בצפון? בצה״ל הודיעו הערב (רביעי) כי תקפו בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור ומספר מחסני אמצעי לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳ בדרום .

בהודעה המלאה נאמר כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון ובמיקוד בשיקום יכולות היחידה במטרה לפגוע במדינת ישראל."

מהם השמידו? לדברי "המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, ומהווים דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעולות הארגון מתוך נכסים אזרחיים".

בעוד נאמר כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות פינוי אוכלוסיה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

בצה"ל הדגישו כי "הימצאותם של תשתיות טרור ואמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האיזור".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

