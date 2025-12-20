מלחמה שקטה: המהלך החדש שביצעה ארה"ב נגד ונצואלה בשבת  

בפעם השנייה מאז החלה המתיחות בין ארה"ב לונצואלה, הצבא האמריקני תפס מכלית השייכת לוונצואלה בשבת, כך דיווחה היום 'רויטרס'

המהלך החדש שנועד לפגוע בכלכלה של הדיקטטורה בוצע באמצעות כוחות צבא אמריקנים, במים בינלאומיים והרחק מאור הזרקורים.

שלושה גורמים אמריקניים אישרו את הפרטים בשיחה עם כתבי סוכנות הידיעות. המהלך מתרחש ימים לאחר שארה"ב הודיעה על "מצור מוחלט" על כלי השיט הוונצואלים.

ייתכן שבמקום לפתוח במלחמה מלאה, ממשל טראמפ מעוניין להכניע את וונצואלה של מדורו באמצעות פגיעה משמעותית בכלכלת המדינה, ובכך להביא לנפילת הממשל.

בינתיים, אשת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו המיועדת לנשיאות וונצואלה אחרי נפילת שלטונו של הדיקטטור, ממתינה לשעת הכושר מחוץ למדינה, בתקווה שארה"ב תצליח להביא לכניעתו של ניקולס מדורו, נשיאה הלא-לגיטימי של וונצואלה.

הגורמים שתדרכו על המבצע הסודי של טראמפ מול חופיה של וונצואלה אמרו כי מי שהוביל את המבצע היה משמר החופים האמריקני, אולם לא פירטו בדיוק היכן הוא התבצע.

בינתיים, עשרות מכליות ממתינות במימי המדינה לאחר שהנשיא טראמפ הורה על מצור ימי מוחלט ביום שלישי שעבר.

מדובר במכליות המובילות מיליוני חביות נפט ללא יכולת ייצוא, דבר הפוגע ביעילות בכלכלת המדינה.

נשיא ארה"ב הודה כי בכוונתו לפתוח במתקפה קרקעית קרובה על וונצואלה, אולם פרשנים בארה"ב אומרים שטראמפ היה מעדיף להימנע מכך, באותה מידה שהנשיא התנגד למעורבותה הצבאית של ארה"ב במזרח התיכון.

עם זאת, במידה וארה"ב תיווכח שהלחץ הכלכלי אינו פועל ביעילות, הנשיא טראמפ יורה בקרוב על מתקפה קרקעית מלאה במטרה להביא להפלת השלטון.