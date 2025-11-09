כיכר השבת
לוחמי צה"ל הושמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים ומוקדי טרור נוספים על-ידי כוחות אוגדה 36 ולוחמי יהל״ם - בעזה | צה"ל: "בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל" (צבא וביטחון)

הפעילות התת קרקעית במנהרות חמאס (צילום: דובר צה"ל)

תיעודים נרחבים: כוחות אוגדה 36 פעלו במהלך השבועות האחרונים בעיר חאן יונס שנמצאת במרחב הקו הצהוב, בהתאם להסכם שנערך עם ארגון הטרור חמאס ולהנחיות הדרג המדיני.

הכוחות ביצעו משימת איתור והשמדת תשתיות טרור על ותת-קרקעיות שנותרו במרחב ומשמשות את ארגוני הטרור לפעילויות טרור נגד כוחות צה״ל.

במהלך החודש האחרון, כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני, בשיתוף לוחמי יהל״ם, איתרו והשמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים.

בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו עשרות מבני טרור של ארגון הטרור חמאס, בהם אותרו אמצעי לחימה רבים.

בסיום ההודעה נאמר כי "בפיקוד הדרום ממשיכים כוחות לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל".

גילוי מנהרות ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בתוך הקו הצהוב (צילום: דובר צה"ל)
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )
תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )

