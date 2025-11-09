תיעודים נרחבים: כוחות אוגדה 36 פעלו במהלך השבועות האחרונים בעיר חאן יונס שנמצאת במרחב הקו הצהוב, בהתאם להסכם שנערך עם ארגון הטרור חמאס ולהנחיות הדרג המדיני.

הכוחות ביצעו משימת איתור והשמדת תשתיות טרור על ותת-קרקעיות שנותרו במרחב ומשמשות את ארגוני הטרור לפעילויות טרור נגד כוחות צה״ל.

במהלך החודש האחרון, כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני, בשיתוף לוחמי יהל״ם, איתרו והשמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים.

בנוסף, הכוחות איתרו והשמידו עשרות מבני טרור של ארגון הטרור חמאס, בהם אותרו אמצעי לחימה רבים.

בסיום ההודעה נאמר כי "בפיקוד הדרום ממשיכים כוחות צה"ל לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל".