בהודעה לקונית משהו, דובר צה"ל עדכן (גם) היום (שני) כי צה"ל סיכל ניסיון הברחה בגבול המערבי, וציין כי "רחפן חצה ממערב בניסיון להבריח אמצעי לחימה - ויורט". הרחפן נשא שלושה נשקי M16.

בהודעת דובר צה"ל נכתב כי "תצפיות צה"ל, בשיתוף מערך הבקרה האווירית זיהו מוקדם יותר היום רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שלושה נשקי M16. אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון".

תופעת ההברחות באמצעות רחפנים הפכה לצונאמי של ממש וגבול מצרים הפך לאוטוסטראדה של הברחות, ובכל יום עוברים לפחות עשרות רחפנים עמוסים בכלי נשק מכל הסוגים לצד חומרים מסוכנים ובעלי חיים נדירים הנמכרים בשוק שחור.

כפי שדווח בסוף השבוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים דיון חירום בנושא איום הרחפנים בגבול ישראל-מצרים, בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי ונציגי משרד הביטחון, צה"ל, שב"כ, מל"ל ומשטרת ישראל.

בתום הדיון שר הביטחון הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולהתאים את הוראות הפתיחה באש כדי לפגוע בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור כדי לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.