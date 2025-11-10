כיכר השבת
"במטרה לחיזוק ישראל בעולם"

בצעד מפתיע: בצה"ל יציגו את לקחי המלחמה ברצועה - גם בפני מדינות ערביות

צה"ל צפוי לערוך כנס מרכזי בו ישתתפו נציגים מעשרים מדינות, ובו יוצגו לקחי מלחמת 'חרבות ברזל' ברצועת עזה | בצעד מפתיע בכנס צפויים להשתתף גם נציגים ממדינות ערביות (צבא)

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבות 7 וגולני במרחב הקו הצהוב בחאן יונס (צילום: דובר צה"ל )

צפוי לערוך במהלך השבוע הבא, כנס בין לאומי ראשון מסוגו, בו ישתתפו נציגים של צבאות מכעשרים מדינות בעולם, כאשר בכנס יוצגו לקחי המלחמה ב, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי איתי בלומנטל, בכנס צפויים להשתתף גם מדינות ערביות, כאשר את הכנס יוביל זרוע היבשה ואגף תקשורת בין לאומית צה"ל. בכינוס יציגו בכירי צה"ל לנציגי המדינות השונות את הלקחים של ישראל מהשנתיים האחרונות, בהם צה"ל נלחם בעזה.

המטרה העיקרית היא, להצליח לחזק את היחסים הדפלומטיים אם אותם מדינות, במקביל בשיראל מקווים כי יצליחו במהלך הכינוס להעביר את הטענות בעולם "לרצח עם", ולהביא להמשיך שיתופי פעולה עם גופים ביטחוניים בעולם.

בנוסף נודע כי בישראל אף צפויים להעביר למשלחות הצבאיות מהעולם, הרצאות וסיורים בעוטף עזה, במקביל אף יקיימו פגישות עם לוחמים ואזרחים שלחמו במלחמת השבעה לאוקטובר.

