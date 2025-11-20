המשטרה ושב"כ עצרו בחודש שעבר את רפאל ראובני, בן 21 מבאר שבע, בחשד שהיה בקשר עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות בעבור כסף בעת ששירת בצה"ל. היום (חמישי) הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ראובני. ראובני הוא העצור ה-32 בחשד לריגול עבור איראן.

על פי ההודעה המשותפת שפרסמו, בפעילות משותפת של שב״כ ומשטרת ישראל, נעצר במהלך חודש אוקטובר 2025, רפאל ראובני, אזרח ישראלי בן 21 מבאר שבע, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים.

חקירתו בשב״כ ובמשטרה העלתה כי במהלך השבועות האחרונים עמד ראובני בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות עבורם, תוך שהוא מבין כי הוא פועל בהכוונה איראנית וכי יש במעשיו כדי לפגוע בביטחון המדינה.

בתוך כך, העביר ראובני לבקשת מפעיליו האיראנים צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו, הטמין עבורם טלפון וקופסת סיגריות וכן אסף מנקודת מסתור כרטיס סים.

עוד עלה כי במסגרת הפעלתו, התבקש על ידי מפעיליו לאמת את מיקומו של אקדח שהונח בנקודת מסתור ובהמשך להעבירו למיקום אחר. בהתאם להנחיות אלה, הגיע ראובני לנקודת המסתור, איתר חפץ הנחזה כאקדח והזיזו מנקודה אחת לאחרת.

בתמורה למשימות שביצע, קיבל ראובני סכומי כסף רבים באמצעים דיגיטליים. כאמור, היום הוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.