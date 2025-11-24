לאחר שהרמטכ"ל אייל זמיר הטיל אתמול (ראשון) אחריות אישית ונקט בשורת צעדים פיקודיים כנגד בכירים בצמרת צה"ל, בעקבות טבח שמחת תורה ומסקנות ועדת תורג'מן, הבוקר, שר הביטחון ישראל כ"ץ יוצא נגד הרמטכ"ל ומודיע כי הורה לבחון מחדש את הדו"ח שהגישה הוועדה וזאת לצד הקפאת מינויי הבכירים בצה"ל.

"בעקבות הצעדים עליהם הודיע אתמול הרמטכ"ל ביחס לאחריות מפקדים על אירועי ה-7 באוקטובר", כתב שר הביטחון כ"ץ, "החלטתי להטיל על מבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, לבחון לעומק את הדו"ח שהגיש הצוות בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן".

כ"ץ מציין כי הבחינה החדשה תעסוק גם בתחומים נוספים - "כולל שאלת הצורך בתחקירים נוספים בתחומים אותם צה"ל לא תיחקר בעבר ושאליהם גם ועדת תורג'מן לא התייחסה בשל בחינתה תחקירים קיימים בלבד - לרבות מסמך חומת יריחו - והשלמת תחקירים אותם צבעה הוועדה בצבע אדום וקבעה שלא נעשו באופן ראוי ומעמיק. כמו כן, יתבקש המבקר לגבש המלצה לקריטריונים שוויוניים ביחס להסקת מסקנות אישיות".

שר הביטחון מבהיר כי "המסקנות יוגשו לי בתוך 30 ימים - וזאת על מנת שאוכל לגבש בהקדם את עמדתי בנושא מינויי הבכירים בצה"ל הנתונים לתחום סמכותי לאור אירועי ה-7 באוקטובר. עמדתי ביחס למניעת קידום של מי ששירת בפיקוד הדרום ב-7 באוקטובר שרירה וקיימת.

"אדגיש כי סוגיית מינוי נספח צבאי לוושינגטון אינה קשורה כלל לנושא ולא מהווה עילה לעיכוב מינוי כלשהו בצה"ל".

מבקר מערכת הביטחון יבדוק בין היתר את ההתנהלות של מתאם פעולות הממשלה בשטחים וכיצד הצליחו בחמאס להונות את אגף המודיעין.

בתוך כך, בכירים במטכ"ל זועמים על החלטת שר הביטחון וטוענים כי הוא עוסק בפוליטיקה. לפי הדיווח של לילך שובל ב'ישראל היום', אותם בכירים טוענים כי השר כ"ץ מטיל צל כבד על אמינות התחקיר של ועדת תורג'מן ועל הרמטכ"ל והמסקנות שגיבש.

כפי שדווח אתמול, הרמטכ"ל אייל זמיר קרא לשורה של מפקדים בכירים ועדכן אותם בהחלטתו להטיל עליהם צעדים פיקודיים, בגין אחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר. בנוסף להם, נקראו מספר קצינים בדרגים נמוכים יותר למפקדיהם.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "צה"ל מחויב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא ומתוך מחויבות זו החליט הרמטכ״ל על שורת צעדים לקידום הנושא ובכלל כך - הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים ואיכותם.

"צה"ל כשל במשימתו העיקרית בשבעה באוקטובר – להגן על אזרחי מדינת ישראל. זהו כישלון חמור, מהדהד ומערכתי, שנוגע להחלטות ולהתנהלות טרם האירוע ובמהלכו.

"הרמטכ״ל התמקד בהחלטותיו במפקדים הבכירים להם אחריות פיקודית שנובעת מעצם תפקידם בשבעה באוקטובר. אחריות זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בכירים בצה״ל. המפקדים שנושאים באחריות הם מהמנוסים והמסורים בצה״ל, אשר פעלו לאורך שנים למען ביטחון המדינה והובילו בשנותיהם גם להישגים חסרי תקדים".

אלו הצעדים הפיקודיים שננקטו:

אלוף (מיל׳) אהרון חליוה – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המודיעין.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף עודד בסיוק – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המבצעים. פעולותיו הפיקודיות והמקצועיות מיום זה ואילך וההישגים אליהם הביא את צה״ל, תוך כדי מלחמה, נעשו בהצטיינות, בדגש על הובלת הסנכרון, התכנון והביצוע הצה״לי של מבצע ״עם כלביא״.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף ירון פינקלמן – האלוף, אשר היה בתחילת תפקידו, נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד פיקוד הדרום. פעולותיו הפיקודיות והמקצועיות מיום זה ואילך, ההתאוששות והמעבר למתקפה תוך כדי מלחמה, בוצעו באומץ ובנחישות, תוך שהוא מוביל את המערכה ברצועת עזה ולאחר מכן את תהליך מסירת התחקירים לקהילות הישובים.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף תומר בר – האלוף נשא באחריות פיקודית על אי עמידת החיל במשימת הגנת שמי המדינה למול איומי הרום הקרוב לקרקע בשבעה באוקטובר. הכשל שהתגלם באירוע זה שיקף פערים מערכתיים רחבים בכלל צה״ל, המטופלים בימים אלה במסגרת הפקת הלקחים מהמלחמה. האלוף בר הוביל את חיל האוויר בשנים האחרונות להישגים רב-זירתיים חסרי תקדים, בדגש על הובלת מבצע ״עם כלביא״.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית.

אלוף דוד סער סלמה – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד חיל הים ובתוך כך לעובדה שלא נמנעה חדירה מהים לחוף זיקים. האלוף סלמה הוביל את חיל הים בשנתיים האחרונות להישגים מבצעיים בכלל זירות המלחמה במסגרת המערכה הימית.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית.

אלוף שלומי בינדר – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש חטיבת המבצעים. האלוף נקרא לתפקיד ראש אגף המודיעין על-ידי הרמטכ״ל הקודם ומאז מוביל את האגף להצלחות מבצעיות בכלל הזירות לצד תהליכי שיקום והשתנות משמעותיים, תוך כדי מלחמה. הרמטכ״ל רואה באלוף בינדר כמפקד המתאים ביותר בעת הזו לפקד על אגף המודיעין אל מול האתגרים המבצעיים הקיימים.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית. כמו כן, הרמטכ״ל החליט לקבל את בקשתו לפיה עם סיום תפקידו כראש אגף המודיעין – יפרוש מצה״ל.

תת-אלוף ג׳ – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין. הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף ג׳ יפרוש מצה״ל.

תת-אלוף (מיל׳) יוסי שריאל – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד יחידה 8200.

הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף שריאל ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

תת-אלוף (מיל׳) אבי רוזנפלד – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד אוגדת עזה. במהלך השנה הראשונה למלחמה המשיך לפקד על האוגדה ופעל לייצוב ההגנה בגזרתו.

הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף רוזנפלד ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף-משנה (מיל') אריאל לובובסקי – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כקצין המודיעין של פיקוד הדרום.

הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה לובובסקי ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף-משנה (מיל') חיים כהן – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד החטיבה הצפונית של אוגדת עזה.

הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה כהן ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

אלוף-משנה (מיל׳) שריאל ברקוביץ׳ – נשא באחריות הפיקודית באירועי השבעה באוקטובר מתוקף תפקידו באגף המודיעין.

הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה ברקוביץ׳ ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל.

סגן-אלוף א׳ – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כקצין המודיעין של אוגדת עזה.

הרמטכ״ל החליט כי יחל תהליך מיידי לסיום שירותו בצה״ל.

באשר לקצינים תת-אלוף מנור ינאי, תת-אלוף אליעד מואטי ואלוף-משנה אפרים אבני הרמטכ״ל החליט כי אין מניעה להמשך שירותם בצה״ל.

"מכישלון אירועי השבעה באוקטובר קם צה״ל, נלחם והכריע אויבים בכלל הזירות והביא להישגים חסרי תקדים. כעת משתם פרק תחקור אירועי השבעה באוקטובר, צה״ל ממוקד בתהליכי הטמעת הלקחים ובהשתנות כחלק מתקומתו. צה״ל ימשיך ויפעל להבטחת ביטחון מדינת ישראל כשלנגד עינינו ההגנה על אזרחי ישראל והסרת האיום בכלל הגזרות. אנחנו מצויים בתקופת עיצוב מערכתית ואתגרים ביטחוניים רבים עוד לפנינו – אחריותנו ברורה – צבא המגן על המדינה ומבטיח את קיומה", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אמש לאחר ההחלטה כי "עם כניסתי לתפקיד עמדה בפני ההבנה כי אנו מצויים בתקופה גורלית לעתידנו. המשימות העיקריות שעמדו לנגד עיניי: האחת, להוביל את צה״ל לניצחון במלחמה, להסיר איומים קיומיים דחופים, בכלל כך איום פרויקט הגרעין האיראני, להכריע בזירות השונות ולשחרר את החטופים. השנייה, לוודא כי השבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו וכי צה״ל מתחקר באופן יסודי ומעמיק את שאירע באותם ימים נוראיים.

"לאור כך, הוריתי על הקמת צוות מומחים לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים וגיבוש המלצות ליישום לקחים מערכתיים ואינטגרטיביים. בבוקר השבעה באוקטובר צה״ל כשל במשימתנו העיקרית – ההגנה על אזרחי מדינת ישראל.

"כעת לאחר שבחנתי את המסקנות, החלטתי בכובד ראש כי עליי לנקוט בצעדים פיקודיים למול חלק מבעלי התפקידים שנשאו בתפקיד פיקודי בשבעה באוקטובר. זוהי החלטה הנובעת מתוך מחויבותנו לערכים ולנורמות שאנחנו מצפים ממפקדינו. אלו הם אנשים שהקדישו את חייהם לביטחון המדינה ובהם גם כאלה שהישירו מבט לאחר הכישלון, התאוששו, והביאו את צה״ל להישגים חסרי תקדים.

"המסקנות האישיות הן שלב הכרחי בתהליך השיקום והצמיחה שעלינו לבצע כצבא, לחיזוק האמון למול פקודינו ואזרחי המדינה. מכאן עלינו להמשיך קדימה, להיבנות ולהיערך למול האתגרים הרבים שאנו עומדים למולם. עלינו להבטיח כי נטמיע כל לקח, ניזום ונגדע איומים בהתהוותם מתוך מחויבות עמוקה להגנה על ביטחון המדינה ואזרחי מדינת ישראל. עלינו להבטיח כי אירועי השבעה באוקטובר לא יישנו לעולם".