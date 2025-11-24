החשבון נסגר: המחבל שרצח את שני החיילים חוסל בלב שכם | התיעוד

ערב לא שקט בגזרת שכם: במסגרת פעילות של כוחות צה״ל, ימ״מ ושב״כ לסיכול טרור במרחב המזרחי של העיר, התנהלו הערב (שני) חילופי אש בין הכוחות למחבל כאשר בסיומו הוא חוסל.

המחבל שחוסל הוא מי שביצע את פיגוע בדריסה במאי 2024 בכניסה לשכם, שבו נפלו שני לוחמי חטיבת כפיר, סמ"ר אליה הילל וסמ"ר דייגו שווישה הרסאג'.

המחבל הסגיר את עצמו בעבר למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית שהחליטו לשחררו. מאז נמלט והיה במצוד של כוחות הביטחון, שכאמור הערב סגרו איתו חשבון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לחיסול המחבל: "אני מברך את לוחמי הימ״מ ושב״כ על חיסול המחבל שרצח את לוחמי גדוד נחשון, אני גאה להיות השר האמון על הלוחמים היקרים והאמיצים הללו, שמוכיחים בכל פעולה שהטרור יפגוש מולם אגרוף ברזל".