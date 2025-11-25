מלקחי המלחמה בחינת מוכנות למגוון תרחישים: תיעודים מהתרגיל המטכ״לי ׳מגן עוז׳ צה״ל השלים את התרגיל המטכ״לי ׳מגן עוז׳ | במסגרת התרגיל, פעלו הכוחות ברצף תרחישים אינטנסיביים אשר בחנו את תפקוד המפקדות, מנעד פקודות ההגנה וההתקפה בצה"ל, קיום הערכות מצב בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות ותגובה מיידית לאיומים מזדמנים (צבא ובטחון)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 19:00