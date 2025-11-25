הכוחות בתרגיל (דובר צה"ל)
צה״ל השלים את התרגיל המטכ״לי ׳מגן עוז׳, שהובל על-ידי אגף המבצעים ובמהלכו תרגלו כוחות צה״ל את מוכנותם למגוון תרחישים.
התרגיל התקיים בשיתוף פעולה בין כלל אגפי המטה הכללי - אגף המבצעים, אגף כוח האדם, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אמ"ן, חיל האוויר, חיל הים, זרוע היבשה, פיקוד הצפון, פיקוד המרכז, פיקוד הדרום ופיקוד העורף.
במסגרת התרגיל, פעלו הכוחות ברצף תרחישים אינטנסיביים אשר בחנו את תפקוד המפקדות, מנעד פקודות ההגנה וההתקפה בצה"ל, קיום הערכות מצב בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות ותגובה מיידית לאיומים מזדמנים.
לאור לקחי המלחמה, צה״ל צפוי להגביר את קצב התרגילים בעת הקרובה, כחלק משיפור הכשירות והדריכות.
המפקדות בזמן התרגיל (דובר צה"ל)
0 תגובות