שוב זה קורה: מחבל היווה איום מיידי על כוחות הביטחון, וחוסל מהאוויר

כוחות צה"ל זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי | מיד לאחר הזיהוי, המחבל חוסל מהאוויר (צבא)

תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב (צילום: דובר צה"ל )

לא שקט ברצועה: מוקדם יותר היום (שני), כוחות החטיבה הדרומית הפועלים במרכז רצועת עזה זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

בהודעת הודגש כי מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל.

בסיום ההודעה נאמר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

מוקדם יותר פרסמנו כי על פי סדרת פרסומים בכלי תקשורת ערביים, צה"ל הרחיב בשבוע האחרון את שטחי "הקו הצהוב", אזור החיץ המזרחי של , והזיז את סימוני השטח כ-300 מטרים מערבה לאורך הגבול.

על פי הדיווחים, השטח המזרחי נותר ריק מאוכלוסייה ונמצא כעת בשליטה ישראלית מלאה, בעוד רוב תושבי הרצועה מרוכזים בחלק המערבי שלה. במקביל, צה"ל פרסם תיעוד מפעולות הנדסיות ברפיח, הכוללות פינוי הריסות והכנה לבניית אזורי מגורים זמניים.

פעילות לוחמי צה"ל במרחב הקו הצהוב ברצועה (צילום: אתר צה"ל)

החשש: הפיכת מזרח עזה ל"שטחי C"

הפרסומים מתארים שיח פנימי סוער בין המערכת המדינית והביטחונית בישראל סביב המשמעות ארוכת הטווח של "הקו הצהוב" המורחב.

על רקע העיכוב המתמשך בהקמת הכוח הבינלאומי שאמור היה לפעול בעזה, גורמים ביטחוניים בישראל מביעים חשש מפורש: השטח המזרחי עלול להפוך למרחב שדומה במעמדו לשטחי C ביהודה ושומרון – אזור הנמצא בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה – זאת אם לא תוגדר מסגרת פעולה ברורה ליום שאחרי.

לפי הדיווחים, הן בישראל והן בארצות הברית מתחזקת המחשבה שיש להעביר את האחריות הביטחונית בצד המזרחי לכוח בינלאומי, ברגע שהדבר יתאפשר.

