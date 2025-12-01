תמונות מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל במרחב הקו הצהוב ( צילום: דובר צה"ל )

לא שקט ברצועה: מוקדם יותר היום (שני), כוחות החטיבה הדרומית הפועלים במרכז רצועת עזה זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

פעילות לוחמי צה"ל במרחב הקו הצהוב ברצועה ( צילום: אתר צה"ל )

החשש: הפיכת מזרח עזה ל"שטחי C"

הפרסומים מתארים שיח פנימי סוער בין המערכת המדינית והביטחונית בישראל סביב המשמעות ארוכת הטווח של "הקו הצהוב" המורחב.

על רקע העיכוב המתמשך בהקמת הכוח הבינלאומי שאמור היה לפעול בעזה, גורמים ביטחוניים בישראל מביעים חשש מפורש: השטח המזרחי עלול להפוך למרחב שדומה במעמדו לשטחי C ביהודה ושומרון – אזור הנמצא בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה – זאת אם לא תוגדר מסגרת פעולה ברורה ליום שאחרי.

לפי הדיווחים, הן בישראל והן בארצות הברית מתחזקת המחשבה שיש להעביר את האחריות הביטחונית בצד המזרחי לכוח בינלאומי, ברגע שהדבר יתאפשר.