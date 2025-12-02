הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ביקר אתמול (שני) במחנה ״גדעונים״ במסדר השינוי הארגוני של אגף התקשוב יחד עם ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף אביעד דגן ומפקדים נוספים.

במסגרת השינוי, ישתנה המבנה הארגוני של האגף ויוקמו חטיבות טכנולוגיות חדשות, אשר ייבנו מתוך ההבנה כי העולם הדיגיטלי מתפתח ויש להתאים את צה״ל אליו. הרמטכ"ל שוחח עם אנשי האגף וציין כי השינויים יקדמו את האגף טכנולוגית ואסטרטגית קדימה.

רב-אלוף אייל זמיר פנה לחיילים: ״הכוח של צה״ל לא נמצא רק ביבשה, באוויר ובים, אלא גם בטכנולוגיה, בסייבר ובספקטרום.

אגף התקשוב מובילים את המאמץ הזה במקצועיות מרשימה ומחזק את היתרון שלנו מול האויב. משרתי האגף מוכיחים שאין תחליף לאדם. עשייתכם היא חלק מרכזי מההצלחות של צה״ל", אמר זמיר לאנשי הסייבר.

הרמטכ"ל התייחס גם לחלקם במלחמה עם איראן: "במבצע 'עם כלביא' ראינו את עוצמת האגף בהגנה על שמי המדינה מכטב״מים ועל האזרחים - שילוב של קדמה טכנולוגית עם איכות אנושית.

האגף עובר תהליך שינוי משמעותי, מטמיע את לקחי אירועי השבעה באוקטובר ואת לקחי המלחמה. האגף התחזק עם הקמת שתי החטיבות לצד השינויים המבניים שממקמים אותו בחזית הטכנולוגית והמבצעית. עלינו להמשיך לשמור ולהרחיב את הפעולה במרחבי הסייבר והספקטרום - זה לב הייעוד של האגף״, סיכם זמיר את דבריו.