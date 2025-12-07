ממהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך פעילות לילית של כוחות גדוד 601 בפיקוד חטיבה 769, הושמד פיר אשר שימש בעבר את ארגון הטרור חיזבאללה שאותר ונוטרל במהלך המלחמה על-ידי כוחות צה״ל.

בנוסף, כוחות חטיבה 300 השמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה. הפיר ומחסן אמצעי הלחימה שהושמדו היוו בעבר חלק מתשתיות ההתבססות של חיזבאללה בדרום לבנון.

השמדת הפיר ( צילום: דובר צה"ל )

על פי דובר צה"ל, במהלך המלחמה, כוחות צה״ל איתרו בפיר אמצעי לחימה, ביניהם פצצות מרגמה שיועדו לשיגור לעבר ישראל. מדובר בתשתיות ישנות שאינן פעילות כיום, אך השמדתן בוצעה מתוך מטרה למנוע אפשרות לניצול עתידי.

מהדובר נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולסיכול נסיונות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה, וממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון".