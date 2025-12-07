כיכר השבת
הלחימה בלבנון

בפעילות לילית חשאית: הושמדו פיר מנהרה ומחסן נשק של חיזבאללה | צפו

כוחות צה"ל השמידו פיר אשר שימש בעבר את ארגון הטרור חיזבאללה | בנוסף, הכוחות השמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את ארגון הטרור (צבא ובטחון)

ממהלך הפעילות (צילום: דובר צה"ל)

במהלך פעילות לילית של כוחות גדוד 601 בפיקוד חטיבה 769, הושמד פיר אשר שימש בעבר את ארגון הטרור שאותר ונוטרל במהלך המלחמה על-ידי כוחות צה״ל.

בנוסף, כוחות חטיבה 300 השמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה.

הפיר ומחסן אמצעי הלחימה שהושמדו היוו בעבר חלק מתשתיות ההתבססות של חיזבאללה בדרום .

השמדת הפיר (צילום: דובר צה"ל)

על פי דובר צה"ל, במהלך המלחמה, כוחות צה״ל איתרו בפיר אמצעי לחימה, ביניהם פצצות מרגמה שיועדו לשיגור לעבר ישראל. מדובר בתשתיות ישנות שאינן פעילות כיום, אך השמדתן בוצעה מתוך מטרה למנוע אפשרות לניצול עתידי.

מהדובר נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולסיכול נסיונות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה, וממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר