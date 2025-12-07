90.5 מיליון דולר: למה ארה"ב משקיעה  עכשיו בצבא לבנון?

רכב טקטי ישראלי ( צילום: פלסן סאסא | אתר צה"ל )

מחלקת המדינה האמריקנית דיווחה על אישור מכירה אפשרית של ציוד צבאי ללבנון. עסקת הנשק הפוטנציאלית מוערכת בשווי כולל של כ-90.5 מיליון דולר. ההודעה הנדרשת על המכירה הועברה לקונגרס על ידי סוכנות שיתוף הפעולה הביטחוני של הפנטגון. כך דווח ברויטרס.

הציוד: לבנון ביקשה לרכוש רכבים טקטיים בינוניים בעלי יכולת הנעה גבוהה מדגמי M1085A2 (5 טון) וכן M1078A2 (2.5 טון), כאשר שני הדגמים סופקו ללא כננת. פריטים נלווים: העסקה כוללת גם חלקי חילוף, תיעוד טכני, ציוד להכשרת כוח אדם, ותמיכה לוגיסטית וטכנית הנחוצים לתפעול השוטף. הקבלן הראשי: חברת אושקוש דיפנס מוויסקונסין תשמש כקבלן הראשי.

טקס מסירת הנחתת אח"י נחשון מארה"ב לישראל | את"צ ( צילום: אתר צה"ל )

המטרה האסטרטגית: יציבות אזורית

לפי ההודעה האמריקנית, מטרת העסקה היא תמיכה במדיניות החוץ ובביטחון הלאומי של ארה"ב. לבנון מוגדרת כשותפה אסטרטגית באזור, וחיזוק יכולותיה הצבאיות נועד למספר מטרות ואינטרסים אמריקאים.

חיזוק צבא לבנון: שיפור יכולת ההנעה של הצבא הלבנוני להתמודדות יעילה יותר מול איומים ביטחוניים, ובכללם טרור ואיומים היקפיים.

יציבות אזורית: תרומה ליציבות הפוליטית והכלכלית במזרח התיכון.

שיתוף פעולה: העמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין צבא ארה"ב לצבא לבנון ואיפשרות אימונים משותפים מתקדמים.

יישום ותנאים

מחלקת המדינה הדגישה כי יישום העסקה אינו צפוי לדרוש נוכחות נוספת של נציגים אמריקנים - ממשלתיים או קבלניים - בלבנון, ואין צפי להשפעה שלילית על כשירות הכוחות המזוינים של ארה"ב. הסכמי קיזוז רשמיים (Offset Agreements) ייקבעו במהלך המשא ומתן העתידי בין הממשל הלבנוני לחברת אושקוש.