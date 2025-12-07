כיכר השבת
90.5 מיליון דולר: למה ארה"ב משקיעה  עכשיו בצבא לבנון?

מחלקת המדינה העבירה לקונגרס הודעה על מכירה אפשרית של רכבי M1085A2 ו-M1078A2 מתוצרת אושקוש; המטרה: חיזוק יכולת ההנעה של הצבא הלבנוני מול איומי טרור וייצוב האזור (בעולם)

רכב טקטי ישראלי (צילום: פלסן סאסא | אתר צה"ל)

מחלקת המדינה האמריקנית דיווחה על אישור מכירה אפשרית של ציוד צבאי ל. עסקת הנשק הפוטנציאלית מוערכת בשווי כולל של כ-90.5 מיליון דולר. ההודעה הנדרשת על המכירה הועברה לקונגרס על ידי סוכנות שיתוף הפעולה הביטחוני של הפנטגון. כך דווח ברויטרס.

הציוד: לבנון ביקשה לרכוש רכבים טקטיים בינוניים בעלי יכולת הנעה גבוהה מדגמי M1085A2 (5 טון) וכן M1078A2 (2.5 טון), כאשר שני הדגמים סופקו ללא כננת.

פריטים נלווים: העסקה כוללת גם חלקי חילוף, תיעוד טכני, ציוד להכשרת כוח אדם, ותמיכה לוגיסטית וטכנית הנחוצים לתפעול השוטף.

הקבלן הראשי: חברת אושקוש דיפנס מוויסקונסין תשמש כקבלן הראשי.

טקס מסירת הנחתת אח"י נחשון מארה"ב לישראל | את"צ (צילום: אתר צה"ל)

המטרה האסטרטגית: יציבות אזורית

לפי ההודעה האמריקנית, מטרת העסקה היא תמיכה במדיניות החוץ ובביטחון הלאומי של . לבנון מוגדרת כשותפה אסטרטגית באזור, וחיזוק יכולותיה הצבאיות נועד למספר מטרות ואינטרסים אמריקאים.

חיזוק צבא לבנון: שיפור יכולת ההנעה של הצבא הלבנוני להתמודדות יעילה יותר מול איומים ביטחוניים, ובכללם ואיומים היקפיים.

יציבות אזורית: תרומה ליציבות הפוליטית והכלכלית במזרח התיכון.

שיתוף פעולה: העמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין צבא ארה"ב לצבא לבנון ואיפשרות אימונים משותפים מתקדמים.

יישום ותנאים

מחלקת המדינה הדגישה כי יישום העסקה אינו צפוי לדרוש נוכחות נוספת של נציגים אמריקנים - ממשלתיים או קבלניים - בלבנון, ואין צפי להשפעה שלילית על כשירות הכוחות המזוינים של ארה"ב. הסכמי קיזוז רשמיים (Offset Agreements) ייקבעו במהלך המשא ומתן העתידי בין הממשל הלבנוני לחברת אושקוש.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

