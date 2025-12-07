כיכר השבת
"קו התקפה"

ומה עם שלב ב'? הרמטכ"ל באמירה חריגה על הקו הצהוב בביקור בעזה

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר סייר היום עם הלוחמים בעזה והתייחס בין היתר לקו הצהוב שנפרס מאז הסכם הפסקת האש עם חמאס | הרמטכ"ל אמר כי הקו הצהוב הוא "הגבול החדש", והבהיר שהצבא אינו מתכוון לסגת ממנו, למרות שלפי ההסכם ישראל תיסוג במקרה של הגעה לשלב ב' (צבא) 

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל הודיע כי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) סיור גזרה והערכת מצב בלב רצועת עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 252, תת-אלוף יהודה ואך, מפקד חטיבת ״כרמלי״ (2), אלוף-משנה ד׳ ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל סייר בבית חאנון ובג׳באלייה וקיים שיח עם מפקדי האוגדה במהלכו סקרו לו על פעילות האוגדה והעשייה המבצעית.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר:

״אנחנו פועלים לסיכול והסרת איומים בכלל הזירות. לא נכיל איום על כוחותינו ונגיב בעוצמה לכל ניסיון. יש לנו חופש פעולה, גם כאן בפיקוד הדרום ובכלל בגזרות.

אנחנו לא נאפשר לחמאס להתבסס מחדש, אנחנו שולטים על חלקים נרחבים משטח הרצועה וניצבים בקווים השולטים. הקו הצהוב הוא קו גבול חדש - קו הגנה קדמית ליישובים וקו התקפה", הדגיש הרמטכ"ל.

זמיר הוסיף כי "רובם המכריע של חטופינו שבו אך משימתנו לא תושלם עד להשבת החלל החטוף האחרון, רס״ל רן גואילי ז"ל.

אל לנו להיות שאננים, עלינו להיערך בכלל הזירות ולשמור על מוכנות ודריכות לצד שמירה על נורמות מבצעיות. צה״ל נערך לתרחיש של מלחמה בהפתעה, זוהי אחת מאבני היסוד של התר״ש הקרוב.

ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל תלוי בצה״ל, כשמערך המילואים הוא מרכיב מרכזי בכך. הבאתם להישגים חסרי תקדים לאורך המלחמה ורמת מוכנות וכשירות גבוהות מאוד", אמר זמיר.

הרמטכ"ל התייחס גם למחסור בחיילי מילואים. לדבריו, "אנחנו פועלים לקידום מספר חוקים שנועדו לחזק את צה״ל ומוכנותו ובכך גם להקל על מערך המילואים. אנחנו צריכים לחזק ולהגדיל את המערך - זו משימה מרכזית בתהליך בניין הכוח בצה״ל.

בשבועות האחרונים סיכמנו את התחקירים.

התחקירים מהווים חלק מכריע בהפקת לקחים למניעת ה-07.10 הבא. עלינו להתקדם ולצמוח קדימה - אנחנו לוקחים את צה״ל ללמידה, צמיחה וחיזוק כדי להכין אותו לאתגרי העתיד. אתם שותפים להצעדת צה״ל קדימה״.

הרמטכ"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)

