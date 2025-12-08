קטין בן 16.5 מהשפלה הודה היום (שני) בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בעבירות ביטחוניות חמורות: מגע עם סוכן איראני ומסירת ידיעה לאויב. לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן יישמעו הטיעונים לעונש.

לפי כתב האישום המתוקן, שהוגש ע"י פרקליטות מחוז מרכז, הקשר נוצר דרך טלגרם לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הקטין ידע שמדובר בגורם עוין ובכל זאת ביצע משימות שונות עבור הסוכן האיראני. בתמורה קיבל 1,600 ש"ח שהועברו לארנק הדיגיטלי שלו ב-TrustWallet. בכתב האישום צוין כי לבסוף התקשר הקטין למוקד 100 ודיווח על הקשר עם הסוכן.

לפי כתב האישום, בין המשימות שביצע היו הדפסת והפצת כרזות פוליטיות מסיתות, תיעוד פיזורן ואף הצתתן, צילום סרטונים מול שמונה מבני ממשלה ברחובות, העברת מיקומים של כספומטים למטבעות וירטואליים ודו"חות שימוש רגישים.

באירוע נוסף הונחה להבעיר שטח יער סמוך לרחובות במהלך שריפת הענק בהרי ירושלים אך המשימה לא יצאה לפועל עקב מחלוקת על התשלום.

לא זו אף זו, הקטין אף הציע לבד רעיונות נוספים כמו: השחתת רכוש ציבורי, הטמנת כספים, תיעוד חנויות רחפנים וניסיונות לגייס חברים נוספים למשימות.

הפרקליטות מסרה כי מדובר בחציית קו אדום: "נמשיך לפעול בנחישות למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה".