כיכר השבת
דיווח למשטרה על הקשר

נער בן 16 הודה ביצירת קשר עם סוכן איראני; זה הפעולות שביצע עבור תשלום

פרשת ריגול נוספת נחשפה: קטין בן 16 מהשפלה ריגל לטובת איראן בעבור בצע כסף | הוא הודה והורשע היום במסגרת הסדר טיעון | מכתב האישום עולה כי הקטין היה בקשר עם הסוכן האיראני באמצעות הטלגרם | בהנחייתו, הדפיס כרזות מסיתות, הצית אותן במרחב הציבורי וביצע משימות נוספות (ביטחון)

אילוסטרציה (צילום: AI)

קטין בן 16.5 מהשפלה הודה היום (שני) בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בעבירות ביטחוניות חמורות: מגע עם סוכן איראני ומסירת ידיעה לאויב. לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן יישמעו הטיעונים לעונש.

לפי כתב האישום המתוקן, שהוגש ע"י פרקליטות מחוז מרכז, הקשר נוצר דרך טלגרם לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הקטין ידע שמדובר בגורם עוין ובכל זאת ביצע משימות שונות עבור הסוכן האיראני. בתמורה קיבל 1,600 ש"ח שהועברו לארנק הדיגיטלי שלו ב-TrustWallet. בכתב האישום צוין כי לבסוף התקשר הקטין למוקד 100 ודיווח על הקשר עם הסוכן.

לפי כתב האישום, בין המשימות שביצע היו הדפסת והפצת כרזות פוליטיות מסיתות, תיעוד פיזורן ואף הצתתן, צילום סרטונים מול שמונה מבני ממשלה ברחובות, העברת מיקומים של כספומטים למטבעות וירטואליים ודו"חות שימוש רגישים.

באירוע נוסף הונחה להבעיר שטח יער סמוך לרחובות במהלך שריפת הענק בהרי ירושלים אך המשימה לא יצאה לפועל עקב מחלוקת על התשלום.

לא זו אף זו, הקטין אף הציע לבד רעיונות נוספים כמו: השחתת רכוש ציבורי, הטמנת כספים, תיעוד חנויות רחפנים וניסיונות לגייס חברים נוספים למשימות.

הפרקליטות מסרה כי מדובר בחציית קו אדום: "נמשיך לפעול בנחישות למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר