מחזקים את הקואליציה האזורית

ברקע מרוץ ההתחמשות הטורקי: מפקד חיל האוויר בביקור חריג בקפריסין

ברקע הניסיון של טורקיה להתבסס באזור, בפרט בסוריה ובים התיכון, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר נפגש בימים האחרונים עם בכירים בחילות האוויר של קפריסין ויוון לפגישה אסטרטגית שנועדה לחזק את שיתופי הפעולה איתם | הדיונים עסקו בחיזוק הקשרים הביטחוניים, בפעילות במרחב האווירי, ובחיזוק הקואליציה האזורית של ישראל עם חילות אוויר זרים (ביטחון)

מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר (צילום: Flash90)

מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר נפגש בימים האחרונים עם בכירים בחילות האוויר של קפריסין ויוון לפגישה אסטרטגית שנועדה לחזק את שיתופי הפעולה איתם.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, הפגישה, שהתקיימה בקפריסין, נערכה ברקע הניסיון של טורקיה להתבסס באזור, בפרט בסוריה ובים התיכון.

על פי הדיווח, בדיונים עסקו הבכירים משלוש המדינות בחיזוק הקשרים הביטחוניים, בפעילות במרחב האווירי, ובחיזוק הקואליציה האזורית של ישראל עם חילות אוויר זרים.

מאז מתקפת חמאס בשמחת תורה, היחסים בין ישראל לבין טורקיה עלו על מסלול התנגשות, הכוללת שיח מסית, נרטיבים תקשורתיים שיטתיים, סנקציות דיפלומטיות והשתתפות ביוזמות משפטיות בינלאומיות.

במקביל, ארדואן הסלים את הרטוריקה נגד ירושלים בטענה שישראל מחזיקה בשאיפות על שטח טורקי והכריז כי יש לראות בישראל איום ביטחוני לאומי לטורקיה. מה שמעורר דאגה בישראל.

