15 קצינים לוחמים בחיל האוויר, הודחו באוגוסט האחרון משירות מילואים לאחר שחתמו באפריל על עצומה הקוראת לסיום המלחמה בעזה תמורת שחרור כל החטופים. חלק מהקצינים היו אמורים להשתתף בתקיפה באיראן במבצע "עם כלביא", אולם הם לא נקראו למילואים בשל חתימתם. הם עתרו לבג"ץ בדרישה שצה"ל ישנה את החלטתו וישיב אותם לשירות.

על פי הדיווח של נטעאל בנדל ב-ynet, בתשובה לבית המשפט העליון עדכן היום (רביעי) מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר כי החליט שאין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה. בחיל האוויר הסבירו לבג"ץ כי הוחלט לא לזמנם "כדי לשמור על הלכידות", מכיוון ש"ערבבו בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי".

במכתב התגובה לבג"ץ שהובא וצוטט בדיווח, מסר ראש להק כוח אדם בחיל האוויר כי "בחודש אפריל חתמו העותרים על מכתב בשם לוחמי צוות אוויר על מנשר הקורא ל'השבת החטופים הביתה ללא דיחוי, גם במחיר הפסקת הלחימה באופן מיידי'. עקב כך, הוחלט שלא לזמנם לשירות מילואים בעת ההיא, בעיצומה של המלחמה, וזאת על מנת לשמור על לכידות החיל ועל כשירותו המבצעית".

עוד נכתב כי "משרתי המילואים חתמו על המנשר כקבוצה, ממנו משתמע כי צה"ל מונע משיקולים פוליטיים בפעולותיו, וכל זאת תוך שימוש בזהותם הצבאית, קרי, בהיותם לוחמי צוות אוויר. בכך, נוצר קושי ומתח רב בשל הערבוב בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי. השימוש במקרה זה בשעתו בשיוך הצבאי במסגרת הקריאה להפסקת הלחימה, תוך שלילת הלגיטימיות של הפעולה הצבאית באופן קבוצתי-קולקטיבי, ותוך כדי שהם עצמם נוטלים חלק בלחימה נגדה הם מוחים, עלול היה ליצור מראית עין של התארגנות צבאית ולפגוע באופיו הא-פוליטי של הצבא בלכידות המשרתים - ואף לפגוע באמון הציבור בצה"ל".

בחיל האוויר עדכנו את בג"ץ כי "כעת, בחלוף הזמן ולאור הירידה בעצימות הלחימה, הרי שאין עוד מניעה שהעותרים יזומנו לשירות מילואים בהתאם להחלטת מפקדיהם ובהתאם לסמכותם. ככל שיש צורך צבאי בשירותו של מי מהעותרים בשירות מילואים, מפקדי היחידות בחיל האוויר יוכלו לקרוא לו לשירות, והכול בהתאם לפקודות הצבא ובכפוף לצרכים הצבאיים".

מדובר צה"ל נמסר: "בניגוד לפרסום, מפקד חיל האוויר לא הנחה להחזיר את החותמים על המכתב. בנוסף, בחיל האוויר לא נערכו פעולות הדחה או השעיה כלפי משרתי המילואים, וכך גם נאמר בעבר, לרבות בתגובה לבג״ץ".

על פי ההודעה, "ההחלטה לזימון לשירות מילואים היתה ועודנה בכפוף לפקודות ושיקול המפקדים, כאשר הכשירות המבצעית ולכידות היחידה בראש סדרי העדיפויות. אנשי המילואים שחתמו על המכתב יושבו לשירות בהתאם להחלטות מפקדיהם הישירים על פי קריטריונים אלו בלבד, כך שאין שינוי במדיניות".