על פי דיווח בוושינגטון פוסט, מאז הדחתו של נשיא סוריה לשעבר אסד ועלייתו של א-שרע, ישראל העבירה לכוחות הדרוזים מאות נשקים, בעיקר שלל שנאסף בלחימה נגד חיזבאללה וחמאס.

התמיכה בדרוזים הגיעה לשיא במקביל לטבח שביצעו כוחות משטר א-שרע בדרום סוריה באפריל, ונפסקה מעשית באוגוסט עם התקדמות המשא ומתן בין ירושלים לדמשק. גם כיום, ישראל מספקת לדרוזים ציוד צבאי לא קטלני, כמו אפודי מגן וסיוע רפואי. בנוסף ישראל מממנת כ-3000 חמושים דרוזים, בסכומים של 100 עד 200 דולר לחודש.

עוד נחשף כי לאחר נפילת משטר אסד החלו ישראל והדרוזים לדון באפשרות אמיתית להקמת מדינה דרוזית עצמאית, והשייח' הדרוזי חכמת אל-היג'רי הציג בתחילת 2025 מפות של מדינה פוטנציאלית כזאת עם ממשלה מערבית. אולם בסופו של דבר ישראל זנחה את הרעיון, מחשש למאבקים פנימיים.

במקביל, "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי, סיפקו לדרוזים טילים נגד טנקים, בתוספת סיוע בתצלומי לויין וכן מענק של לפחות חצי מיליון דולר להתארגנות צבאית של הדרוזים.

הדיווחים הגיעו על רקע לחימה שפרצה אתמול (שני) בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין ה-SDF. במהלך הלחימה דווח על ירי רקטות ופצמ"רים, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר. לפי הדיווחים, לפחות שני בני אדם נהרגו ועוד עשרה נפצעו במהלך חילופי האש.