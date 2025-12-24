כיכר השבת
אחרי אישור שר הביטחון: אלו המפקדים החדשים של חיל האוויר וחיל הים

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט לאשר את מינויים של תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר ושל אלוף אייל הראל למפקד חיל הים (צבא)

שר הביטחון ישראל כ"ץ בפגישה עם הרמטכ"ל (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט לאשר את מינויים של תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר ושל אלוף אייל הראל למפקד חיל הים, כך נמסר מלשכתו.

לפי ההודעה, "ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, השלים לפי בקשת שר הביטחון בדיקה מקיפה ויסודית בעניינו של תא"ל טישלר בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר, גם מעבר לתחקירים שבוצעו ופורסמו עד כה, כולל מפגשים וריאיונות עם קצינים רבים, בחינת חומרים והקלטות מקור, ולאחר בחינת כלל הממצאים המליץ לאשר את מינויו".

בנוסף, "בתום בדיקת הדו"ח המעודכן שבוצע בהתאם להנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על פעילות חיל הים אחרי פרסום דו"ח תורג'מן, לא מצא מבקר מערכת הביטחון ליקויים מערכתיים או אישיים הקשורים לאייל הראל שיכולים להשליך על מועמדותו לתפקיד מפקד חיל הים והמליץ לאשר את המינוי - ושר הביטחון קיבל את המלצתו".

"בכך", נמסר מלשכת שר הביטחון, "מולאו הנחיות שר הביטחון שניתנו לפני 30 יום בדיוק לבחון את עניין מינוי הבכירים על בסיס השלמת התחקירים והבדיקות המעודכנות ביחס לאירועי ה-7 באוקטובר בטרם קבלת החלטותיו על המינויים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדובר בשני קצינים מצטיינים שיוסיפו לעוצמתו של באוויר ובים, ולאחר סיום בדיקת מבקר מערכת הביטחון שנעשתה לפי בקשתי בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר והמלצתו החיובית, החלטתי לאשר את המינויים ואני מאחל להם הצלחה רבה בתפקידיהם ומדגיש את חשיבות חיזוק צה"ל וזרועותיו על מנת להבטיח את ביטחון מדינת ישראל מול האתגרים הביטחוניים הניצבים בפניה.

"כעת נותר להשלים את תחקיר 'חומת יריחו' החיוני המבוצע ע"י הצוות שמינה הרמטכ"ל ובמעורבות מלאה של מבקר מערכת הביטחון, כבסיס לקבלת ההחלטות לגבי מינויים עתידיים והפקת לקחים מערכתיים ביחס לבניית כוחו ויכולותיו של צה"ל".

