ברקע מתקפת הסייבר כנגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ובכירים במערכת הפוליטית, במערך הסייבר במשרד ראש הממשלה זיהו בשבועות האחרונים ניסיונות חריגים לחדור למכשירה של חברת הקבינט והשרה גילה גמליאל.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, בשל הזיהוי החריג, תודרכה השרה גמליאל כיצד לפעול ובוצעה בדיקה מקיפה, לא רק למכשיר הטלפון שלה - אלא גם למכשירים נוספים של בני משפחתה, בהם גם מחשבים. בנותיה של חברת הקבינט התבקשו להסיר את אפליקציית טיקטוק ממכשירי הסלולר, כחלק מהיערכות אבטחתית.

בנוסף דווח, כי עד כה הוחלפו לשרה שני מכשירי טלפון ובשבוע הבא צפויה החלפה נוספת. גמליאל עצמה דיווחה על תקלות חריגות באפליקציית ווטסאפ. השרה היא מהבודדים בממשלה שמאובטחים באופן שוטף זה למעלה משנה וחצי, בשל איום איראני מתמשך.

בישראל גובר החשש כי איראן הצליחה, או מנסה, לחדור לטלפונים של בכירים נוספים, מלבד השרה גמליאל. לפי ההערכות, חלק מהבכירים כבר התקשרו להחליף את מכשירי הטלפון שלהם.

במקביל, קבוצת ההאקרים הפרו-איראנית "חנדלה" טוענת כי הצליחה לשאוב מידע רגיש מהטלפון הנייד של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווח שפורסם הערב באתר החדשות האיראני "תסנים", הקבוצה מחזיקה לא רק ברשימת אנשי קשר שהופצה כבר ברשתות החברתיות, אלא גם במסמכים, תמונות וסרטוני וידאו שהורדו מהמכשיר הנייד.

לטענת חברי הקבוצה, המידע כולל מסמכים בנוגע לצווי חירום והוראות לשעת חירום, ועליהם חתומים בין היתר שר המשפטים יריב לוין, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

בנוסף, צוין כי המדיה שנגנבה כוללת תמונות של ברוורמן מפגישות עם נשיאי ארה"ב דונלד טראמפ וג'ו ביידן, לצד סרטונים פרטיים מאירועים בלונדון ומסיבות נוספות.

קבוצת ההאקרים פרסמה גם חלק מהתכתבויותיו של ברוורמן עם שרים וחברי כנסת. לטענתה, היא מחזיקה ב"אלפי מסמכים סודיים על שחיתות בישראל, שיחשפו את האמת המסתתרת מאחורי הקלעים".