ברקע הדרמה במזרח התיכון, הקבינט התכנס הערב (שלישי), השרים קיבלו סקירות של גורמי הביטחון והמודיעין באשר לנעשה באיראן ולגבי כל התרחישים שנמצאים על הפרק. במקביל, צה״ל מגביר את מוכנותו לקראת תרחישי הסלמה אפשריים מול איראן, ובמספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בישראל שוררת בשעות האחרונות דריכות ביטחונית גבוהה במיוחד, זאת על רקע הצהרותיו הדרמטיות טראמפ. גורמים ביטחוניים מעריכים כי לאור ההתפתחויות האחרונות, השאלה היא כבר לא "האם" ארצות הברית תפעל צבאית, אלא רק מתי זה יקרה.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון הישראלית חוששים כי במידה שאיראן אכן תותקף על ידי האמריקנים, היא תנסה להפנות את האש נגד ישראל.

בכיר במערכת הביטחון שצוטט בדיווח אמר כי "התגובה האיראנית תיגזר מאופי והיקף הפעולה האמריקנית. פעולה מצומצמת לא בהכרח תגרור תגובה נגד ישראל, אבל פעולה רחבת היקף עלולה לייצר תגובה ואנחנו ערוכים לה במגננה והתקפה".

בשל ההסלמה, בישראל נערכים בכל ההיבטים: לא רק בהיבטי מגננה בעורף, אלא גם בפני האפשרות של מתקפה על אינטרסים ישראלים ברחבי העולם, כגון שגרירויות או קהילות יהודיות. רמת הכוננות במקומות האלה - שגרירויות, נציגויות, נמצאת ברמה גבוהה.