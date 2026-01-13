כיכר השבת
הדרמה במזרח התיכון

העיניים לעבר טהראן: במערכת הביטחון מעלים כוננות לקראת תקיפה איראנית על ישראל

בישראל מעריכים כי לאור ההתפתחויות האחרונות, השאלה היא כבר לא "האם" ארצות הברית תפעל צבאית, אלא "מתי" | במקביל, צה״ל מגביר את מוכנותו לקראת תרחישי הסלמה אפשריים מול איראן, ובמספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים | בישראל נערכים לאפשרות של מתקפה על אינטרסים ישראלים ברחבי העולם, כגון שגרירויות וקהילות יהודיות (חדשות)

יירוטי הטילים האיראניים בשמי תל אביב (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ברקע הדרמה במזרח התיכון, הקבינט התכנס הערב (שלישי), השרים קיבלו סקירות של גורמי הביטחון והמודיעין באשר לנעשה באיראן ולגבי כל התרחישים שנמצאים על הפרק. במקביל, צה״ל מגביר את מוכנותו לקראת תרחישי הסלמה אפשריים מול איראן, ובמספר מערכים של צה״ל הועלתה הכוננות לתרחישים שונים.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בישראל שוררת בשעות האחרונות דריכות ביטחונית גבוהה במיוחד, זאת על רקע הצהרותיו הדרמטיות . גורמים ביטחוניים מעריכים כי לאור ההתפתחויות האחרונות, השאלה היא כבר לא "האם" ארצות הברית תפעל צבאית, אלא רק מתי זה יקרה.

על פי הדיווח, במערכת הביטחון הישראלית חוששים כי במידה שאיראן אכן תותקף על ידי האמריקנים, היא תנסה להפנות את האש נגד ישראל.

בכיר במערכת הביטחון שצוטט בדיווח אמר כי "התגובה האיראנית תיגזר מאופי והיקף הפעולה האמריקנית. פעולה מצומצמת לא בהכרח תגרור תגובה נגד ישראל, אבל פעולה רחבת היקף עלולה לייצר תגובה ואנחנו ערוכים לה במגננה והתקפה".

בשל ההסלמה, בישראל נערכים בכל ההיבטים: לא רק בהיבטי מגננה בעורף, אלא גם בפני האפשרות של מתקפה על אינטרסים ישראלים ברחבי העולם, כגון שגרירויות או קהילות יהודיות. רמת הכוננות במקומות האלה - שגרירויות, נציגויות, נמצאת ברמה גבוהה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר