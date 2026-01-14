הריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות סיירת נח״ל, יחידת יהל״ם ומג"ב יפתח, פעלו במהלך הלילה (שלישי) בקבאטיה שבחטיבת מנשה להריסת ביתו של המחבל אחמד אבו אלרוב.

אבו אלרוב ביצע את הפיגוע המשולב בעמק חרוד לפני כשבועיים וחצי, בו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל ונפצעו אזרחים נוספים. הריסת בית המחבל בוצעה לאחר שנעשתה אטימה מיידית לביתו של המחבל לפני כשבועיים וחצי, במהלך פעילות כוחות צה"ל בכפר לאחר הפיגוע. במקביל להריסת בית המחבל, כוחות סיירת נח"ל פעלו במרחב וביצעו מעצרים ותחקורים לחשודים בפעילות טרור.

כזכור, מספר ימים לפני הפיגוע, חצה המחבל את גדר ההפרדה בצפון מזרח ירושלים דרך פרצה בגדר, ונכנס לשטח ישראל.

בבוקר הפיגוע, ביום שישי ה-26 בדצמבר 2025, עבד המחבל בקיבוץ מסילות בעמק המעיינות, משם הוא לקח את הטנדר של המעסיק שלו ודרס למוות בטיילת ברחוב השומרון בבית שאן את שמשון מרדכי הי"ד, בן 68.

משם, המשיך המחבל לרחוב יעקב מכלוף באותה שכונה בעיר ודרס באורח קל בחור בן 16 שרכב על אופניים.

לאחר מכן הוא עצר בתחנת אוטובוס בכניסה לקיבוץ עין חרוד ושם דקר למוות את אביב מאור הי"ד, צעירה בת 19 שחיכתה עם חברתה לאוטובוס.

המחבל המשיך לנסוע לעפולה שם ניסה לדרוס יהודי נוסף ולאחר מכן אף יידה עליו אבנים ופצע אותו באורח בינוני.

כוחות הביטחון ירו במחבל והוא פונה לטיפול בבית החולים 'העמק' בעפולה.