טראמפ ויתר על תקיפה באיראן? הסנטור הבכיר חוזר בו

הסנטור הבכיר לינדזי גרהאם, שטען בצהרים שהדיווחים על עצירת התקיפה באיראן אינם נכונים, משנה כיוון: "כל הכותרות על התערבות בעלי בריתנו הערבים כדי להימנע מפעולה צבאית מכרעת נגד איראן מטרידות ביותר" (צבא וביטחון)

לינדזי גרהאם, הסנטור הבכיר המקורב לממשל , שרמז בצהרים על כך שתקיפה אמריקנית באיראן אפשרית עדיין - משנה כיוון, ומביע תסכול מהדיווחים על התערבות מדינות ערב שטראמפ לא יתקוף את משטר האייתוללות.

בציוץ שפרסם הערב (חמישי) כתב גרהאם: "כל הכותרות שמרמזות על כך שאלו שנקראות "בעלי בריתנו הערבים" התערבו למען איראן כדי להימנע מפעולה צבאית מכרעת מצד הנשיא טראמפ - הן מטרידות ביותר. למשטר האייתוללות יש דם אמריקאי על ידיו. הם טובחים באנשים ברחובות".

הוא הוסיף: "אם התגובה הערבית "אין צורך בפעולה נגד איראן" נכונה, בהתחשב בטבח השערורייתי הנוכחי של אנשים חפים מפשע, אזי תהיה חשיבה מחודשת דרמטית מצידי בנוגע לאופי הבריתות כעת ובעתיד".

בדבריו התייחס לדיווח ברשת אל ערביה באנגלית, שציטט גורם סעודי בכיר אומר שסעודיה, קטאר ועמאן שכנעו את טראמפ "לתת לאיראן הזדמנות".

מוקדם יותר היום הדף גראהם דיווחים שרמזו שלא תהיה תקיפה באיראן. "כל הכותרות כמו זו הן דוגמאות לדיווחים שאינם מדויקים כלל", אמר גראהם על דיווח לפיו טראמפ "קיבל רגליים קרות".

"לנסיבות סביב הפעולה המכרעת והנדרשת שיש לנקוט נגד המשטר האיראני המרושע אין שום קשר לרצונו או לנחישותו של הנשיא טראמפ. אין דבר רחוק יותר מהאמת. בדיוק ההפך. הישארו מעודכנים", אמר גראהם, תוך שהוא רומז שתקיפה עדיין אפשרית.

2
האמת פשוטה, טראמפ הבין שהוא פישל בכך שהבטיח לתקוף את איראן, כי זה יגרום למלחמת התשה שתימשך חודשים רבים, שאין לארה"ב שום סמכות אליה... וביבקינגו עצוב על זה...
מרדכי היהודי.
1
לב מלכים ושרים ביד השם
תודה להשם

