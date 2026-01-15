הרמטכ״ל: "צה"ל ערוך, מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר הערב (חמישי) בגדוד חץ של מערך ההגנה האווירית, עם מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף ק׳ ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור, הרמטכ״ל בחן את הכשירות והשתתף בתרגיל למפקדי הסוללה לתרחיש של מתקפת טילים על מדינת ישראל. זאת ברקע היערכות לאפשרות של ירי מאיראן לעבר ישראל במקרה שאיראן תותקף.

"הרמטכ״ל שוחח עם המפקדים והלוחמים ועמד על חשיבות חיזוק הכשירות והמוכנות המיידית למגוון תרחישים במערכי ההגנה האווירית. צה״ל דרוך להגן על אזרחי המדינה ויפעל בעוצמה לסיכול איומים בכלל הזירות", נמסר מדובר צה"ל.

בין היתר אמר הרמטכ"ל: "חשוב שכל אזרח בישראל יידע שצה״ל ערוך באופן קבוע להגן על המדינה. אנחנו מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב אחראית ושקולה. חיל האוויר, יחד עם שאר כוחות צה״ל, מהווה את חומת המגן לאזרחינו וערובה לביטחון שלנו״.

דברי הרמטכ"ל נאמרו כשברקע לא ברור עדיין אם תהיה תקיפה אמריקנית על איראן, כפי שרמז טראמפ לא אחת השבוע, או שמא - כפי הדיווחים המתגברים מאז אמש - הממשל האמריקני החליט ברקע האחרון לנצור את האש.

אתמול בערב פרסם דובר צה"ל אפי דפרין הודעה פומבית לציבור: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה״ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ״ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות".

הוא הוסיף עוד: "הרמטכ״ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים. אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה״ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור.

"בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".