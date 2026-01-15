800 מיליון דולר: "כיפת הפלדה" שתהפוך את כווית ליעד בלתי חדיר

בזמן שהקשב העולמי מופנה לחזיתות הגלויות, מהלך אסטרטגי שקט בלב המפרץ הפרסי עומד לשנות את מאזן ההגנה האווירית באזור.

על פי דיווח של הסוכנות לשיתוף פעולה ביטחוני (DSCA), שחשף את פרטי העסקה שהועברו לאישור הקונגרס, ארצות הברית אישרה חבילת ענק לשדרוג ותחזוקת מערך טילי הפטריוט של כווית – מהלך שנאמד ב-800 מיליון דולר.

לא מדובר בעוד רכש שגרתי של סוללות טילים, אלא בבניית תשתית עומק טכנולוגית שתהפוך את כווית למבצר חסין. העסקה מתמקדת בשיפור השרידות המבצעית של מערכות ה-PAC-3, הדור המתקדם ביותר של הפטריוט, מול האיום הגובר של טילים מדויקים ונחילי כטב"מים מתאבדים המציפים את המזרח התיכון.

המומחים האמריקנים יורדים לשטח חלק מרכזי בעסקה, כפי שמציינים ב-DSCA, כולל לא רק ציוד אלא גם "מגפיים על הקרקע".

עשרה מומחים אמריקנים – מהממשל ומהמגזר הפרטי – ישוגרו לכווית כדי להקים מרכזי תמיכה לוגיסטיים וללוות את המהנדסים המקומיים.

ענקיות הביטחון לוקהיד מרטין ו-RTX (לשעבר ריית'און) יובילו את הפן הטכני, במטרה להבטיח ששמי המפרץ יישארו סגורים בפני כל חדירה עוינת.

המסר האסטרטגי: בעלת ברית ללא תחליף למרות הדיבורים על נסיגה אמריקנית מהאזור, הצעד הזה מוכיח שוושינגטון עדיין רואה בכווית עוגן ביטחוני קריטי.

במחלקת המדינה הבהירו כי המכירה עולה בקנה אחד עם יעדי הביטחון הלאומי של ארה"ב, שכן היא מחזקת מדינה המהווה כוח מייצב פוליטית וכלכלית.

בוושינגטון מדגישים כי השדרוג לא נועד לשינוי מאזן הכוחות ההתקפי, אלא לאפשר לכווית להגן על עצמה ביעילות מול איומים עתידיים.

בסופו של יום, ב-800 מיליון דולר, ארה"ב לא רק מוכרת טילים – היא קונה שקט אסטרטגי באחד הנתיבים הקריטיים ביותר לכלכלה העולמית.