עדות מאיראן: "המחאות קרובות להיגמר, חייבים עזרה מיידית"  

העיתונאי היהודי - אמריקאי מארק לווין פרסם ברשת X עדות מזעזעת של תושב איראני שהצליח להימלט מהמדינה לחבל כורדיסטן העיראקי.

בניגוד למספרים המפורסמים בתקשורת, התושב העיד כי מספר ההרוגים גבוה בהרבה מ־12 אלף. "מדובר בטבח מזוויע מעבר לכל תיאור", הוא הבהיר. לדבריו, המשטר קרוב להצליח בדיכוי המחאה באמצעות אלימות בלתי מרוסנת.

התושב הסביר כי הקור העז הוא גורם מכריע נוסף - אנשים פשוט אינם מסוגלים להישאר ברחובות זמן רב יותר. "אם סיוע לא יגיע כבר היום, או לכל המאוחר עד מחר - זה גמור", סיכם התושב הנמלט.

נציין כי ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה ונשען על מידע המגיע אליו מתוך הרפובליקה האיסלאמית, דיווח הערב (רביעי) כי מניין ההרוגים במחאה הגיע ככל הידוע לו ל-3,428 לפחות.

במקביל, בימים האחרונים הופצו בתקשורת הבינלאומית שלל דיווחים על מניין הקורבנות באיראן, מספר שנע מ-2,000 ועד 12,000. אמש אישר גורם איראני כי 3,000 בני אדם נהרגו, אך כבר אז נראה שהמספר רחוק מלהיות סופי.

בתוך כך, גורמים אירופים רשמיים אמרו הערב לסוכנות הידיעות רויטרס ברקע איומיו של הנשיא טראמפ כי להערכתם תקיפה צבאית אמריקנית באיראן אכן תצא לפועל, ואחד מהם אף אמר כי התקיפה הזו תיתכן כבר ב-24 השעות הקרובות.

"ניו יורק טיימס" לעומת זאת דיווח כי לפי גורמים רשמיים הפעולה באיראן צפויה להתבצע לכל המוקדם בעוד כמה ימים. על פי הדיווח הזה, במסגרת הפעולה נשקל לבצע מתקפת סייבר או תקיפה נגד מערך ביטחון הפנים האיראני, המשתמש בכוח קטלני נגד המפגינים.