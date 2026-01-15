כיכר השבת
סיוט אמריקאי

מחסל נושאות המטוסים: החמקן הסיני שיעוור את הפנטגון בנחילי כטב"מים

סין חושפת את ה-J-20S, מטוס החמקן הדו-מושבי הראשון בעולם שהפך ל"צייד ספינות" קטלני. בזמן שבבייג'ינג חוגגים "ניצחון ראשון" בקרב אוויר של מטוס ה-J-10CE (היורש של ה'לביא' הישראלי) נגד טכנולוגיה מערבית, מומחים מזהירים: "קבוצות התקיפה האמריקניות נמצאות בסכנה" (בעולם)

החמקן הסיני בהשראה ישראלית (צילום: ב"מ)

חשיפה בבייג'ינג: תעשיית הביטחון הסינית רשמה השבוע קפיצת מדרגה שמעוררת דאגה עמוקה בפנטגון. מטוס הקרב החמקן מהדור החמישי, ה-J-20, שיועד במקור לעליונות אווירית, הוסב למכונת תקיפה ימית מדויקת המסוגלת להשמיד ציי מלחמה ממרחקים עצומים.

הנשק הסודי: "החמקן הדו-מושבי" וצבא הכטב"מים הדגם החדש, J-20S, מציג תצורה חסרת תקדים של שני אנשי צוות. בעוד הטייס מתמקד בהטסה, איש הצוות השני מנהל את "להקת הלוויינים" – כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) הפועלים לצד המטוס כ"מלווים" נאמנים.

יכולות ל"א: מערכות חסימה אלקטרונית שמשתקות את הגנת האויב.

ציד ימי: יכולת שיגור טילים היפר-סוניים נגד נושאות מטוסים.

איום רב-שכבתי: שילוב קטלני של חמקנות ומודעות מצבית שמעלה את רמת הסיכון לכוחות באוקיינוס השקט לשיא של כל הזמנים.

נקמת ה"לביא": ניצחון ראשון בקרב אמת במקביל, סין מדווחת על הישג מבצעי דרמטי של דגם הייצוא J-10CE (המזכיר באופן מחשיד את מטוס ה'לביא' הישראלי). לפי הודעה רשמית, המטוס רשם "ניצחון קרבי ראשון" בקרבות אוויר מעבר לים. לפי הערכות המודיעין, מטוסי ה-J-10 הפקיסטניים (מתוצרת סין) הצליחו להפיל מטוסי אויב מתקדמים, בהם הראפאל הצרפתי – הנחשב לאחד ממטוסי הקרב הטובים בעולם.

השלכות אסטרטגיות: ההצלחה המבצעית של המטוס הסיני מול טכנולוגיה מערבית נתפסת כנקודת מפנה בשוק הנשק הגלובלי. סין לא רק מוכרת מטוסים, היא בונה רשת של תלות צבאית. עבור מדינות המחפשות תחליף ל-F-35 האמריקני, ה-J-10CE הפך כעת לאופציה המוכחת והזולה ביותר בשוק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר