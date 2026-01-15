החמקן הסיני בהשראה ישראלית ( צילום: ב"מ )

חשיפה בבייג'ינג: תעשיית הביטחון הסינית רשמה השבוע קפיצת מדרגה שמעוררת דאגה עמוקה בפנטגון. מטוס הקרב החמקן מהדור החמישי, ה-J-20, שיועד במקור לעליונות אווירית, הוסב למכונת תקיפה ימית מדויקת המסוגלת להשמיד ציי מלחמה ממרחקים עצומים.

הנשק הסודי: "החמקן הדו-מושבי" וצבא הכטב"מים הדגם החדש, J-20S, מציג תצורה חסרת תקדים של שני אנשי צוות. בעוד הטייס מתמקד בהטסה, איש הצוות השני מנהל את "להקת הלוויינים" – כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) הפועלים לצד המטוס כ"מלווים" נאמנים. יכולות ל"א: מערכות חסימה אלקטרונית שמשתקות את הגנת האויב. ציד ימי: יכולת שיגור טילים היפר-סוניים נגד נושאות מטוסים. הפינוי הרפואי הראשון בהיסטוריה של נאס"א: האסטרונאוטים נחתו לפנות בוקר באוקיינוס אריה רוזן | 12:52 איום רב-שכבתי: שילוב קטלני של חמקנות ומודעות מצבית שמעלה את רמת הסיכון לכוחות ארה"ב באוקיינוס השקט לשיא של כל הזמנים.

נקמת ה"לביא": ניצחון ראשון בקרב אמת במקביל, סין מדווחת על הישג מבצעי דרמטי של דגם הייצוא J-10CE (המזכיר באופן מחשיד את מטוס ה'לביא' הישראלי). לפי הודעה רשמית, המטוס רשם "ניצחון קרבי ראשון" בקרבות אוויר מעבר לים. לפי הערכות המודיעין, מטוסי ה-J-10 הפקיסטניים (מתוצרת סין) הצליחו להפיל מטוסי אויב מתקדמים, בהם הראפאל הצרפתי – הנחשב לאחד ממטוסי הקרב הטובים בעולם.

השלכות אסטרטגיות: ההצלחה המבצעית של המטוס הסיני מול טכנולוגיה מערבית נתפסת כנקודת מפנה בשוק הנשק הגלובלי. סין לא רק מוכרת מטוסים, היא בונה רשת של תלות צבאית. עבור מדינות המחפשות תחליף ל-F-35 האמריקני, ה-J-10CE הפך כעת לאופציה המוכחת והזולה ביותר בשוק.