"צה"ל ערוך ומוכן"

רגע לפני כניסת השבת, דובר צה"ל אפי דפרין בהודעה מיוחדת: "נעדכן את הציבור כשיהיה צורך אמיתי"

בצל החשש של האזרחים מפני התלקחות אזורית נוספת מול איראן, דובר צה"ל אפי דפרין, מפרסם הודעה מיוחדת - שעה קלה לפני כניסת השבת, ובה הבהיר כי צה"ל חיזק את היכולות והגביר את המוכנות. לדבריו, "צה"ל ערוך ומוכן כל העת ובאופן נרחב, גם בהגנה וגם בהתקפה. אני אהיה כאן, ונעדכן את הציבור כאשר יהיה בכך צורך אמיתי" | צפו בהודעה המלאה (חדשות, צבא)

ההודעה של דובר צה"ל אפי דפרין (צילום: דובר צה"ל)

בעקבות החשש הגדול של אזרחי ישראל מפני התלקחות אזורית נוספת מול איראן, והעיסוק הנרחב בשאלה האם תהיה שוב מלחמה או לא, דובר , מפרסם היום (שישי) הודעה מיוחדת, שעה קלה לפני כניסת השבת.

דבריו המלאים של דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין:

"צהריים טובים, חשוב לי לפנות אליכם לפני כניסת השבת, לאורך השבועות האחרונים, וביתר שאת בימים האחרונים, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות באיזור. בהתאם לכך, הרמטכ"ל מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל הגורמים הרלוונטיים. האחריות שלנו בצה״ל היא לנהל את המצב בצורה שקולה, מקצועית ואחראית. אנחנו פועלים במוכנות מלאה למגוון רחב של תרחישים.

"בשבועות האחרונים חיזקנו יכולות והגברנו את המוכנות בכל הגבולות. כפי שאמר הרמטכ"ל אתמול בביקור במערך ההגנה האווירית, חשוב שכל אזרח בישראל יידע, צה"ל ערוך ומוכן כל העת ובאופן נרחב, גם בהגנה וגם בהתקפה.

"אנחנו מבינים היטב את תחושת אי-הוודאות והדריכות שנוצרה בימים האחרונים, שבהם השיח הציבורי והתקשורתי עוסק בהתפתחויות האזוריות. זה טבעי וזה מובן לחלוטין.

"יחד עם זאת, אני מבקש מכם, הסתמכו אך ורק על הודעות דובר צה״ל והערוצים הרשמיים, גלו אחריות, הימנעו מהפצת שמועות אשר מעוררות דאגה בקרב הציבור.

"אני שב ומדגיש – אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בכל שינוי שיידרש, נעדכן אתכם באופן מסודר וברור.

"נמשיך לפעול באחריות ובשיקול דעת. אני אהיה כאן, ונעדכן את הציבור כאשר יהיה בכך צורך אמיתי. שבת שלום ושבת שקטה לכולם".

