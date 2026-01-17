על רקע המתיחות מול איראן: מטוסי קרב מתקדמים ינחתו מחר בישראל

על רקע המתיחות הביטחונית מול איראן, צפויים לנחות מחר (ראשון) שלושה מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 בישראל, ולהצטרף למערך מטוסי ה״אדיר״ של חיל האוויר. כך פרסם הכתב דורון קדוש.

על פי הדיווח הזה, מדובר במשלוח שתוכנן מראש כחלק מהסכמי הרכש ארוכי הטווח של ישראל עם ארצות הברית, ואינו נובע משינוי נקודתי במצב הביטחוני.

שלושת המטוסים יוצרו על ידי חברת לוקהיד מרטין בארצות הברית, ובימים האחרונים הם שהו בעצירת ביניים בבריטניה. מחר הם צפויים לנחות בבסיס חיל האוויר בנגב, שם יעברו תהליכי קליטה, בדיקות והטמעה מבצעית לפני הצטרפותם לפעילות השוטפת של החיל.

עם הגעת המטוסים החדשים יעמוד צי מטוסי ה-F-35 של צה״ל על 48 מטוסים בסך הכול. במהלך החודשים מרץ ואפריל בשנה שעברה נקלטו בישראל שישה מטוסים נוספים מאותו דגם, והיעד שהוגדר לחיל האוויר הוא להגיע עד סוף השנה הנוכחית לצי של כ-50 מטוסי ״אדיר״ מבצעיים.

על פי הסכמי הרכש בין ישראל לארצות הברית, בשנים הקרובות צפויה ישראל להרחיב עוד יותר את המערך האווירי, כאשר היעד הכולל עומד על 75 מטוסי F-35. המטוסים מהווים נדבך מרכזי ביכולת התקיפה, ההגנה והמודיעין של חיל האוויר, ונחשבים לאחד הכלים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בארסנל הצבאי של מדינת ישראל.