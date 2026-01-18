טראמפ מימין, חמינאי משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

שבועות אחרי פרוץ גל המחאה הנרחב באיראן, ואחרי שהיה נראה כי הנשיא דונלד טראמפ עומד להורות לצבא ארצות הברית לתקוף ברפובליקה האיסלאמית - אך תקיפה שכזו בוטלה או לפחות נדחתה - גם הערב נשמרת הכוננות הגבוהה בישראל. גורמים בכירים בישראל אומרים: האפשרות לעימות עדיין לא ירדה מהפרק.

בישראל מתקיימים דיונים ביטחוניים בימים האחרונים, וגם הערב (ראשון) נערך דיון פורום מצומצם של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם בכירים במערכת הביטחון. הדיון בהשתתפות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ דוד זיני ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

F-35

במקביל, בימים האחרונים מגביר הצבא האמריקני את קצב צבירת הכוחות במזרח התיכון, מהלך שצפוי להסתיים בתוך ימים בודדים ולהעניק לוושינגטון יכולת לבצע מהלך צבאי נרחב, אם תתקבל החלטה כזו. כוננות בישראל: נתניהו מכנס דיון ביטחוני מצומצם | "טראמפ לא שלל תקיפה" יוסי נכטיגל | 20:10 בישראל מבינים כי ארה"ב מחפשת את העיתוי המתאים, והאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן. בצה"ל ממשיכים לשמר רמת כוננות גבוהה מאוד, מתוך הנחה שכלל התרחישים האפשריים נבחנים. בצבא מעבים את מערך ההגנה האווירית ומשפרים את יכולות התקיפה. בתוך כך, שלושה מטוסי "אדיר" (F-35i) חדשים נחתו בבסיס נבטים שבדרום הארץ. המטוסים, מתוצרת חברת לוקהיד מרטין, ייקלטו בטייסת "אריות הדרום" (טייסת 116) ובטייסת "נשר הזהב" (טייסת 140). על גבי המטוסים הוטבע סמל חיל האוויר. נחיתת המטוסים בארץ, והודעת דובר צה"ל על כך, מתרחשים על רקע המתיחות הביטחונית סביב תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן.

נתניהו עם גרהאם

במקביל, הסנאטור לינדזי גרהאם, שתומך בהפלת המשטר האיראני, ביקר בישראל ונפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער - וגם עם ראש המוסד דדי ברנע.

"הקשבתי לרעיונותיו של ראש הממשלה נתניהו כיצד לבנות על שותפויות קיימות כדי להבטיח נשק לעתיד, וזה היה הגיוני מאוד", אמר גרהאם. "ראש הממשלה שכנע אותי שישראל מפתחת נשק שישנה את עתיד הלוחמה. הם ישמחו לשתף פעולה עם ארצות הברית, וזו צורת הסיוע החשובה ביותר שנוכל אי פעם לתת להם. ועבודה משותפת על פיתוח נשק תשפר משמעותית את הביטחון של ארצות הברית וישראל כאחד. אחזור לוושינגטון ואתייחס למיזם המשותף הפוטנציאלי הזה כאל 'פרויקט מנהטן' של המאה ה-21".

"אם לאיראן היה נשק גרעיני, אני יודע שהם היו משתמשים בו", הוסיף הסנאטור הבכיר. "הם נאצים דתיים. אנחנו עובדים עם ישראל כבר שנים כדי לשתק את רצונו של האייתוללה ליישם את משטרו הנאצי הדתי. הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו עשו דברים גדולים והכרחיים כדי להגן על ישראל, ולהפוך את ארצות הברית ובעלות בריתה לבטוחות יותר. בכל הנוגע לישראל, יש לנו אויבים משותפים וערכים משותפים. אני מאמין שהשותפות הזו תמשיך להניב פירות בדרכים היסטוריות".

אחרי הפגישה עם ראש המוסד, כתב גרהאם: "בדיוק נפגשתי עם חברי הטוב דוד ברנע. וואו, האנשים האלה חכמים. אלוהים יברך את אמריקה, אלוהים יברך את ישראל".